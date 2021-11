Tú, yo, nuestras circunstancias y el covid

A ti, que has decidido no vacunarte. Porque no te fías de la rapidez en sacarlas, por los efectos secundarios, razones religiosas; desidia, tal vez. Te respeto; no puede ser de otra manera.

Yo me he vacunado, en breve tendré, por estar en sanidad, la tercera dosis, y no espero reproches de tu parte.

Pero tu decisión, personal y atendiendo a criterios plenamente personales, afecta a muchas personas.

Que tú no te hayas vacunado no implica únicamente que te puedas contagiar gravemente, ingresar en un hospital, con lo que me darás trabajo - para eso me pagan- gastarás recursos de mis impuestos- para eso los pago- y hasta puedes llegar a morir.

Eso es una decisión personal y absolutamente respetable, aunque no la comparta.

Pero tú, que no te has vacunado y puedes infectarte, me puedes contagiar a mí, que si estoy vacunado y probablemente pase la enfermedad con síntomas leves, pero que por tu falta de compromiso social y egoísmo puede que contagie a mis padres octogenarios, vacunados también, pero a quienes una covid, aún ligera, puede mandar a criar malvas.

A ti me dirijo, para que dejes tus egoísmos, egocentrismos y todos los “ismos” que aquí podríamos enumerar a un lado, enterrados en lo más profundo que permita tu humanidad y pienses no sólo en ti, sino en mis padres, en los tuyos, en las abuelas y abuelos de todos.

Vacúnate y tengamos la fiesta en paz.

Germán Pérez