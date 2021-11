Columna roubada para este 25N

Como muller coa eterna síndrome da impostora, decote teño a sensación de que estou a roubar liñas e espazo que podería encher outra persoa con máis que dicir. A través deste recuncho en PontevedraViva vou intentar loitar contra min mesma para superar esa inseguridade e deixar atrás esa sensación de ser unha ladroa de columnas.

Quixen empezar hoxe, 25 de novembro, porque é un día xa moi cheo de textos e de actos para loitar contra a violencia sobre as mulleres, pero unha axenda ocupada non debería impedir que vaiamos á raíz, a unha dolorosa realidade na que este ano xa foron asasinadas 37 mulleres en España a man das súas parellas ou ex parellas. E os asasinatos de mulleres son só a punta do iceberg das violencias machistas!

As violencias machistas (así, en plural, porque hai moitas, case tantas como agresores) forman parte do noso día a día sen que moitas veces sexamos xa capaces de mirar cara elas. Temos moi presentes conceptos como violencia machista, violencia de xénero, patriarcado ou feminismo, é a pequena batalla que levamos gañada. Porén, non por moito usar estas palabras temos asumido o seu significado. E, o que é peor, non por saber o que significan, estamos a facer nada para acadar o fin último que deberíamos ter como sociedade: a igualdade que terminaría coas tres primeiras e cumpriría o soño da cuarta.

Non penses atopar nesta columna leccións de feminismo porque non creo que sexa ninguén para dalas. E neste punto non tanto porque non me vexa preparada, senón porque xa hai moitas predecesoras que as deron moito mellor.

"O feminismo é un impertinente —como chama a Real Academia Española a todo aquilo que molesta de palabra ou de obra—. É moi fácil facer a proba. Basta con mencionalo. Dise feminismo e cal palabra máxica, inmediatamente, os nosos interlocutores torcen o xesto, mostran desagrado, póñense á defensiva ou, directamente, comeza a refrega. Por que? Porque o feminismo cuestiona a orde establecida. E a orde establecida está moi ben establecida para quen a estableceu, é dicir, para quen se beneficia dela".

Díxoo Nuria Varela e ben dito quedou. Cheguei tarde a ela, esta mesma semana. Moi tarde diría eu. Pero cheguei e creo que iso é a o que deberíamos aspirar todas e todos, a abrir os ollos nalgún momento, a poñer os lentes morados máis cedo ca tarde, sen ter enriba a presión de que é bo ou que é malo, cal é o feminismo bo e cal é o feminismo malo. Porque todo o feminismo é bo. E iso é o marabilloso que ten.

Pensarás, querida lectora, que me desviei do tema, que dicía que quería ter moi presente hoxe as violencias machistas e acabei falando en abstracto. Non. Non o fixen. O que pasa é que falar de violencias sobre as mulleres esixe falar tamén de feminismo porque non se vai lograr erradicar sen un cambio de perspectiva, sen un cambio que vaia á raíz do problema, sen concebir a sociedade desde a igualdade. E todas as batallas gañadas ata agora lográronse desde o feminismo. Por mulleres, e tamén por homes, pero sempre desde esa filosofía.

Sirva esta columna como declaración de intencións. Pode que non teña segunda parte. Ou pode que si. Pero o que si ten é moitas ganas de de ser impertinente, de falar do moito que aínda nos queda por camiñar para chegar a esa sociedade utópica e igualitaria que moitos aseguran que xa temos e de dicir a todas vós, as que estades a sufrir algunha desas interminables formas de violencias machistas, que non estades soas. Somos moitas e moitos os que estamos aquí para axudarvos a saír do inferno e da invisibilidade.