La noticia de que al Ejecutivo se le aplicará una subida salarial para el próximo año, ha generado el típico debate demagógico.

En realidad, se producen dos debates. Uno en la calle, entendible, aunque no justificable. Entendible, porque es normal que quienes lo están pasando mal se quejen y pongan todo el foco en sus representantes ¿Cómo se le dice a una persona que pasa dificultades para llegar a fin de mes, que quienes ganan 80 mil se lo suben un 2%? Pero no es justificable, porque el nivel salarial del Gobierno no está a la altura, ya no del de sus colegas europeos, sino de su alta responsabilidad.

Y hay otro debate, entre los propios políticos, que no es ni entendible, ni justificable y que, únicamente responde, a intereses partidistas, con un tremendo sesgo y tufo a demagogia. En este caso trata de un debate profundamente hipócrita, cínico y miserable, sobre todo, por parte del principal partido de la oposición.

Pero no solo porque haya hecho lo mismo cuando tenía la responsabilidad de gobernar, sino porque se pone del lado de los fanáticos que se dedican a frivolizar con la responsabilidad del presidente y los ministros españoles convirtiéndolos, poco más o menos, que en unos estafadores.

Si de verdad creen en el PP que es un abuso que los miembros del Gobierno de España cobren lo que cobran, deberían armarse de valentía, elevar el tiro y llevar el asunto al parlamento europeo, o a las reuniones internas que mantienen con sus socios del partido popular europeo, e introducir el asunto en sus debates en Europa y, de paso, decírselo a la cara a Merkel, a los italianos y a los franceses de su propio partido.

Pero no lo harán, porque saben cuál sería su respuesta, y que harían un tremendo ridículo. Pero, sobre todo, no lo harán porque saben que lo que dicen es mentira, y que se trata, de nuevo, de un discurso revuelto y engañoso destinado a la cosecha doméstica. Es decir, demagogia y populismo barato para arañar unos cuantos votos, aunque sea a cambio de dañar las instituciones del Estado; algo, por cierto, muy típico del PP.