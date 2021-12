Respuesta a D. Pedro De Lorenzo y Macías

Lo primero dar las gracias a PontevedraViva, por darme la oportunidad de contestar al artículo del día 27 de D. Pedro De Lorenzo y Macias.

Personalmente, creo que para defender los postulados de una teoría no hace falta atacar a nadie ni hacer preguntas al contrario, simplemente, defiendes y argumentas lo tuyo. D. Pedro parece que para defender y para afianzar su teoría, Colón de Pontevedra Crisptojudío, quiere hacerlo buscando las debilidades en la de D. Celso, alegando esto: «A profundizar y analizar, con la mayor objetividad, la teoría de Don Celso García de La Riega. Modestamente, creemos que carece de soportes históricos o bien que no están bien interpretados». Quizás D. Pedro opine aquello de que la mejor defensa sea un ataque, y de esta forma iluminarnos, esclarecernos y llegar a la conclusión de que la teoría Gallega, de D. Celso carece de soportes históricos o bien que no están bien interpretados. Pierde el tiempo, personas más autorizadas que usted lo han intentado antes, entre ellos Casto Sampedro, y ya ve 123 años después seguimos aquí.

Dicho esto pasemos a la contestación:

Lo primero, cita unos documentos y no pone la fuente o le otorga una frase a Antón de Olmet que en realidad es de Celso García de la Riega, pero esto ya es algo recurrente en D. Pedro le da tirria mencionar, ahora, a D. Celso, sin embargo, no tiene ningún reparo en utilizar sus documentos, dibujos, planos o sus frases.

Escribe: «Defienden los seguidores de García de La Riega que los padres de Colón tuvieron cinco hijos: Blanca, Juan, Cristóbal, Diego y Bartolomé». Blanca y Juan, pertenecen a la teoría genovesa, en España no están documentados.

Luego pregunta: «¿Nacieron todos en “Su Porto Santo”, que no existía en ese lugar en el siglo XV, sí la finca de Andurique?» Se nota que no leyó el documento de Andurique, debería de saber lo que pone el documento: «la huerta y heredad de Andurique están en el lugar de Portosanto, feligresía de San Salvador de Poyo» Es decir, siglo XV existía Andurique y Portosanto. La existencia de Portosanto, XV, ya se la demostré en otro artículo con un documento de la página web PARES, entran ponen en búsqueda Portosanto y ya les salen varios documentos del siglo XV, D. Pedro presenta buenas dotes de terquedad.

Posteriormente, habla de Rodrigo Cota y de mí, escribiendo: «Os adelanto que Don Guillermo no contesta a los interrogantes de Don Rodrigo Cota». Meter al Sr. Cota y a mí en su artículo sobre los padres de Colón, es el recurso de la crispación, de meter cizaña, de no tener argumentos…

Más abajo pone: «¿En qué documento hace constancia de Cristóbal de Colón que naciese o viviese en nuestra ría?» En ninguno, si lo hubiera no estaría usted esclareciéndonos e iluminándonos.

La mención de la prueba de ADN, por el Dr. Lorenzo, no tiene ni un pase, el contexto era la teoría de Madruga-Colón, por eso hablaba de hermanastro. El resto es interpretación suya.

Bueno, la parte de los documentos ya ni merece la pena contestar, toda vez, que el IPCE y el Congreso Internacional del Papel, defendieron dicha legalidad y originalidad, avalados por técnicos en fotografía, profesionales de paleografía y diplomacia documental, el resto no dejan de ser opiniones más o menos interesadas o con ánimo de crispar.

D. Pedro, tiene tanta obcecación por mi familia que se ciega así mismo, no siempre fue así.

En su libro ”El Hebreo que Descubrió América”: capítulo 10, par 107, escribe: “Vamos a exponer la teoría de Don Celso Gª de la Riega, pues hay que reconocer que, gracias a sus numerosos trabajos de investigación, nos ha abierto un camino de luz para poder tomar una posición clara sobre el origen del Gran Nauta”

página 236 escribe: “ Todos los pontevedreses, Gallegos, Españoles, debemos reconocer que esclarecer que el Gran Nauta fue Pontevedrés, fue gracias a la laboriosa tarea de la familia GARCÍA DE LA RIEGA”

página 256, escribe: “Celso García de la Riega era, por aquel entonces, uno de los intelectuales gallegos de mayor prestigio y, a la vez, un hombre que había desarrollado una importante carrera política y una frenética actividad periodística” Hay bastantes más reseñas, pero con estas llegan para hacerse una idea del cambio.

Por último, quisiera pedirle a D. Pedro que deje de mencionar a Celso Gª de la Riega y a mí, que proclame sus postulados sin fijarse en los demás, que defienda y argumente lo suyo, su Colón Criptojudío de Pontevedra, y que a nosotros nos deje en paz.

Guillermo García de la Riega Bellver