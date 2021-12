Verbas reflexivas a Don Guillermo García de la Riega Bellver

Se ha decidido a elaborar una filípica o una catilinaria hacia mi persona; está imbuida por Gorgias, filósofo del siglo V, a. C; maestro de la oratoria y dialéctica, persuadía al pueblo que "lo blanco era negro o viceversa". ¡Enhorabuena! Es un excelente discípulo del mismo.

Ha manifestado que estaba vetado por los medios. ¡Buena estrategia! La misma que usó cuando le solicité que contestara a Don Rodrigo Cota; dejo referencias para su análisis, ya para Vd., ya para los lectores. Su comentario: "Usted no debe de saber que Pontevedraviva ha eliminado la posibilidad de hacer comentarios en sus artículos, de no ser así, hubiera contestado en el artículo en tiempo y forma, por otra parte, a mí me tienen vetado des de que me censuraron el segundo artículo en contestación al de Rodrigo Cota". Los lectores tal vez deseen analizar los siguientes ensayos publicados en el Diario de Pontevedra y en Pontevedra Viva.

En mi ensayo del 15 de mayo del 2021, entra desbocado en comentarios en que se luce por la publicación de su libro "Cristóbal Colón un gallego en las Cortes de los Reyes Católicos". En este ensayo no le menciona a "Su Excelencia" ni a su bisabuelo.

No entro en discusiones de besugos. Dejo referencia para que opinen los lectores. Sí Vd pudo hacer comentarios en mayo de 2021, ¿Cómo es posible que le vetasen para contestar a Don Rodrigo Cota y a mis

ensayos, en comentarios? No entro en debate. Pero crea la duda razonable que es una buena artimaña cuando no tenemos argumentos de defensa.

Aristóteles en el tratado de su lógica, lo resumimos, nos aclara que consta de dos premisas que llevan a conclusiones. Si una de las premisas está contaminada por la pasión, obcecación, las conclusiones serán

dispares y carentes de credibilidad Le recomiendo su lectura. Puede leerse "La causa – efecto". Vamos a lo concreto. Este es su escrito a la Dirección de este Medio: "ESCRITO A PONTEVEDRA VIVA POR GUILLERMO, LUNES 22-11-2021

Buenos días:

En un artículo publicado por ustedes el sábado 21, de Pedro Lorenzo Macias. El autor otorga a otra persona el plano de Pontevedra a Rafael Lara. El autor eliminó todo lo que hay por fuera de la línea roja, donde se aprecia sin ningún tipo de error la firma de Celso García de la Riega. Por otra parte, otorga un texto al padre Sarmiento, cuando es un texto que parece en la Gallega página 126 y 127, haciendo una variación sensible.

Imagino que ustedes siendo periodistas y teniendo un periodico digital serio, este tipo de errores en las fuentes, nada inocentes, le importará y querrán tener artículos serios y fundados en fuentes correctas y no

malinterpretadas o manipuladas. Ya que ahora no dejan contestar los artículos, algo inaudito, todo artículo de cualquier persona debería tener la posibilidad de ser respondido, en pos de la seriedad y fiabilidad del autor, o por lo menos dejar la posibilidad de un artículo de respuesta, evidentemente esto no lo van a hacer por tenerme vetado en su periodico, pero si les pediría que ustedes hicieran la propia rectificación hagan ustedes la rectificación.

Les mando adjunto el plano para que comprueben el error, también pueden consultarlo en el Museo donde le dirán que es de Celso García de la Riega. Saludos Guillermo."

Adjunta este plano.

Me difama aduciendo que yo alteré con raya roja la firma de su bisabuelo. No es cierto. El que puse como orientación a los visitantes de esta ciudad fue el que hizo referencia Don Juan Juega Puig en "Muralla de Pontevedra siglo XV", haciendo referencia a Don Rafael Lara.

Sigue con su apasionada difamación sobre el documento del Padre Sarmiento, argumentando algo sobre "la Gallega". Disculpe, Don Guillermo, no da una en el clavo. Los escritos del Padre Sarmiento están en la Biblioteca del Monasterio Mercedario de San Juan de Poio. No sé qué diferencias existen en el añadido por su bisabuelo y el del Padre Sarmiento, que lo plasmé tal como él lo ha dejado escrito.

No finaliza aquí. Atenta sobre mi honorabilidad y credibilidad: "Imagino que ustedes siendo periodistas y teniendo un periodico digital serio, este tipo de errores en las fuentes, nada inocentes, le importará y querrán tener artículos serios y fundados en fuentes correctas y no malinterpretadas o manipuladas." Freud y el P. Fray Antonio Vázquez, del cual Don Alejandro Fernández Barrajón deja esta reseña: "Fue impulsor de la creación de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que fue después profesor y Decano, maestro de cientos de alumnos de Psicología de toda España y gran formador de formadores católicos en nuestro país y en toda Latinoamérica."

Tuve la fortuna de asistir a unos cursillos que impartió cuando estudiaba filosofía en el Monasterio de Poio. Comentaba que era muy necesario analizar nuestra mente con una profunda reflexión o meditación, ya que muchos proyectamos nuestras propias miserias en otras personas.

No entro en valoraciones, lo expongo como una sugerencia amistosa para su lectura. Desde junio del 2019 hasta la fecha me viene acosando con insultos y descalificaciones. Hemos creado un dosier, en el que recoge sus elocuentes comentarios. Presuntamente, según los artículos 205 y 208 del Código Penal, incurre en difamación e injurias hacia mi persona. Reflexione sobre su irregular conducta. ¡No me obligué a dar curso al dosier ante los departamentos constitucionales!

Entramos en su excelente misiva. La inicia con un agradecimiento por dejarle publicarla a este medio, que siempre estuvo abierto a todos los ciudadanos. Tiene razón al comentar "pierde el tiempo", al tener que

exponer lo que me imputa. Yo no ataco a nadie. Hago interrogantes sobre algunos escritos, buscando respuestas objetivas. De Usted, solo he recibo insultos y saliéndose de la temática.

Menciona a Casto Sampedro y da la impresión de una gran descalificación hacia su persona. Le recuerdo que Don Prudencio Landín Tobío, en su viejo carnet, comenta en Tertulias Literarias, pag. 57: "Tertulia amenísima, también, era la de D. Casto Sampedro, en su estudio de jurisconsulto prestigiosísimo, hasta pocos meses antes de morir". "Asistían García de la Riega, Prudencio Otero, que recogían datos para su tesis sobre Colón Pontevedrés. En la página 351 comenta las grandes aportaciones y su gran saber sobre la ciudad de Pontevedra.

¡Una curiosidad! No dedica ninguna página a Celso García de la Riega. ¿No pondrá, Don Guillermo, entredicho lo escrito por Don Prudencio Landín Tobio?

¡Es un alivio! Don José Herrera, historiador y profesor, me hizo llegar el siguiente documento.. ¡Pronto lo hizo suyo!

Pepe Álvarez: "Sin ánimo de entrar nesta polémica nin no asunto do hipotético lugar de nacemento de Colón, é fácil comprobar a existencia de Porto Santo no século XV: no Archivo Histórico Nacional, sección clero regular_secular, Car 1869, nº 17 existe un documento realizado ante o notario público Lorenzo Eanes polo que o mosteiro de Poio afora a Ruy Fernandez e á súa dona María Oanes o casal de Outeiro, no lugar de Porto Santo e a metade do casal que foi de san Martiño. É un pergamiño datado o 28 de abril de 1420, ou sexa a principios do século XV. Está dixitalizado para facilitar o acceso a calquera interesado".

Don Guillermo, hay que patear los lugares que se comenta en este documento. Es muy bueno para la salud mental y física.

El Casal de Outeiro está sito a la derecha del parque a la entrada del Lourido; al lado derecho, encontramos esta pequeña carretera. Este lugar se denominó Portosanto. Dista de la Casa Museo de Colón más de un KM. Hemos hablado con varios vecinos y confirmaron este hecho. ¡No los llevamos al notario para aseverar su veracidad! "e a metade do casal que foi de san Martiño". Hemos pateado San Martiño, un templo encima de una pequeña cota del Castrove. Hablamos con varios parroquianos.

¡Es un buen lugar para visitar! En la imagen de la derecha está el templo en honor a San Martiño; al fondo hay un sendero, que se denominó Porto Santo. Todo lo expuesto, es lo que aflora el documento de Don José Herrera. También encontramos en Juvino, encima de la Iglesia parroquial de Combarro, que se denominó Portosanto. Los tres están muy alejados del lugar que, ahora le denominan Portosanto. ¿Quién efectuó el cambio y lo bautizó? Usted, como docto en la materia, podría explicarlo. Hay que patear y escuchar a nuestros amables vecinos. Si tiene dudas, diríjase al Departamento de Cultura del Concello de Poio.

Lleve el documento y le asesorarán. Lo hicimos nosotros. Habla de la Finca de Andurique. En 1512 Juan de Colón afora (compra) al monasterio de Poio dicha finca; es posible que se extendiese hasta la finca de la Puntada. Tenemos copias de los documentos originales de los siglo XIV-XV-XVI,, que salvó Don Casto Sampedro del descontrol que se produjo en el Monasterio, gracias a la prepotencia de Mendizábal.

Iniciaremos su estudio. ¡Hay muchas sorpresas! La prudencia es un pilar de la sabiduría. Puede observar que no ha demostrado nada empírico, solo aflora su imaginación.

En su favor, que le honra, ha manifestado que no hay documento que certifique que Colón naciese o viviese en nuestra ría. Me acusa de cizañar a los lectores, cuando le solicito "¿quiénes fueron los padres de Colón? No ha contestado, y se defiende llamándome terco. Le preguntamos por los hermanos de Colón y nos contesta: "Pertenecen a la teoría genovesa". Habrá que volver a revisar los escritos de su bisabuelo y seguidores.

En cuanto a la referencia que hacemos de Antón de Olmet, me increpa que es de Don Celso García de La Riega.. ¡Abre una vía a investigar y a tener en cuenta los sabios escritos de Casto Sampedro! Usted tiene cartas de los dos. ¿Por qué no las muestra para que los lectores opinen? ¿Qué oculta?

Referente a la prueba de ADN a Diego de Colón, hermano, me había comentado que era de distinto padre. No entramos en polémica; escribiremos al Dr. Lorente, solicitando información al respecto. En cuanto a los elogios a la teoría de su bisabuelo, la dimos como viable.

Gracias a su sabiduría, estamos rectificando varios capítulos del HEBREO QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA. ¡Se lo comente hace tiempo: usted es el mayor enemigo de la teoría de su bisabuelo!

Su defensa es comentar que los documentos presentados por su bisabuelo eran correctos. Nosotros defendemos su legalidad, aunque alguno fue avivado o maquillado. Hable por usted mismo y defienda, con respeto y sin descalificaciones, la teoría de su bisabuelo. Es una más dentro del poliedro que oculta los orígenes del Gran Nauta. Hay que considerar que dicha teoría puede aportar mucha información, pero se debe revisar en varios aspectos. No se preocupe, nos encargamos de postular interrogantes.

Albert Camus (1913-1960), fue novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista. Su filosofía tiene algunas raíces de Schopenhauer y de Nietzsche. En 1957 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Pincelamos su postulado filosófico: "Buscar lo que es verdad no es buscar lo que se desea".

En su obra teatral "Calígula" aflora la fantasía o locura de los Césares. En Calígula plasma cómo se diviniza como hijo de los dioses. Refleja su gran complejo de inferioridad y, enardecido por su origen divino, ordena, manda, contemplando a los hombres como seres inferiores a su gran sabiduría.

Usted, Don Guillermo, tal vez leyó a este gran filósofo o vio su obra teatral Calígula. ¡Ya en las alturas me prohíbe a mi comentar o analizar los escritos de su bisabuelo y sus seguidores! Propone a Pedro Martín que se mude al castillo de Sotomayor. Le reflejo su ensayo.

Agradecería a los lectores que lo analizasen. Mi modesta opinión personal, en sentido retórico, destella algunas facetas de Calígula, de Camús.

Don Guillermo, le deseo que El Espíritu Navideño le impregne salud, felicidad y fortuna. ¡No tema! Seguimos con la Ruta Turística y en las siguientes andainas no se interesan por el tema colombino. ¡Un buen descanso y merecido! Reflexione sobre las presuntas injurias y difamaciones hacia mi persona. Sería muy penoso autorizar su curso para que los juzguen los departamentos oportunos.

Reciba un cordial saludo de un aprendiz en todas las materias.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: © Sofía Lorenzo Gómez.