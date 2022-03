Casado se va, y lo hace celoso del éxito electoral de Ayuso, y asustado del clamor que acompaña a la lideresa, que prácticamente tiene una secta a su alrededor que le baila el agua allá donde va. Ni siquiera discuten o se preocupan por saber si las acusaciones que se le hacen puedan ser ciertas.

Casado sabe que en política todo se cifra en función del éxito o el fracaso y él, hoy, es un fracasado. El ambiente en su partido quedó retratado en el aplauso fofo y forzado que le dedicó en su última intervención en el Congreso de los Diputados. La fotografía era la de una situación donde, la percepción del éxito de los demás, la cifra el fracaso de uno mismo.

Pero no deberíamos dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. En todo este jaleo hay que apuntar al origen, y éste no es más que la supuesta corrupción de Ayuso, donde lo que se dirime, va más allá de

una disputa por lo electoral en términos de hacerse con el poder sino, sobre todo, de estrategia política.

También va de como reacciona el PP ante la emergencia de una escisión por la derecha, que está creciendo cada vez más y que se está haciendo fuerte. Ya no solo en el caso español, sino en otros lugares donde ha gobernado, como Brasil o en los mismísimos Estados Unidos con Trump.

No hay que olvidar que mucha gente se refiere a Ayuso como la representante ibérica de ese populismo al estilo Trump.

Recordemos que, en las elecciones de Castilla y León, donde se plantea de nuevo la posibilidad de un pacto con Vox, Ayuso se presenta como una de las principales defensoras de tal escenario. Por eso el juego pasa por disputar el espacio electoral a la derecha radical, aliándose o mimetizándose con ella, ya no solo por interés, sino por propia coincidencia ideológica. Casado ha jugado a esto, pero también a lo

contrario, por eso se lo ha tragado el partido. No por ir contra la extrema derecha, sino por no definirse de forma clara.

Si el futuro es, como parece, Feijóo, ¿va a ir en la misma línea de Casado o, por el contrario, adoptará una posición más definida? Y en caso de tenerla, ¿será una postura más centrista, o más radical y

escorada a la derecha? En el supuesto de que su estrategia sea la primera opción, ¿qué pasará con la parte del partido más radical? ¿Qué pasará con los ayusistas? ¿Tropezará Feijóo con la misma piedra que su

fracasado antecesor?