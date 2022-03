Comunicación de los trabajadores de C.D. Rías do Sur (SIDECU S.A. - SUPERA)

Tras las noticias relacionadas con el cierre de la lámina de agua del C. D. Rías do Sur, los trabajadores de la empresa SIDECU S.A.(SUPERA) concesionaria de la gestión y responsable del cierre de la misma, que opera en C.D. Rías do Sur, quieren declarar lo siguiente:

1. Los trabajadores de la Instalación Rías do Sur se enteraron en primer lugar del cierre de la lámina de agua, por la RLT de la Instalación ubicada en Madrid Móstoles I, a los cuales les informaron del cierre de láminas de agua de varias instalaciones del grupo, entre ellas la nuestra.

2. Después de ser informados por la RLT de Madrid, la gerencia de la Instalación Rías do Sur, nos confirmó, que la lámina de agua se cerraría hasta nuevo aviso debido a los costes que esta provocaba, todo ello derivado del alza de los precios de la electricidad, llegados a este punto aclarar una cosa; en el caso de Rías do Sur, solo se puede aplicar la justificación del alza de los precios de la electricidad, porque Rías do Sur es una instalación que ahorra el 50% de su gasto en comparación con otras instalaciones, debido a que esta no usa combustibles, ya que el calentamiento del agua y climatización no se realiza mediante calderas, se realiza de forma gratuita por parte de ENCE.

3. Tras solicitar explicaciones al departamento de RRHH, para saber en que condiciones quedaban los trabajadores afectados, este nos contestó: "que de momento los trabajadores afectados por esta medida temporal, serian incluidos de nuevo en el ERTE de fuerza mayor, todavía vigente en el centro de trabajo."

Los trabajadores de Rías do Sur no entendemos, ni participamos de las medidas adoptadas desde la dirección de esta empresa, sobre todo cuando estábamos apreciando desde nuestro punto de vista, que el número de abonos estaba subiendo y los cursos de natación del tercer trimestre estaban cubiertos y apunto de comenzar, es en este momento cuando la empresa decide cerrar las láminas de agua, provocando un malestar de todos los usuarios y cursillistas; al mismo tiempo, nos solidarizamos con todos los afectados de los clubs deportivos, tanto trabajadores a los cuales tenemos como amigos y compañeros, como deportistas de todas las edades y condiciones, que de ella hacen uso, parte de su vida y su objetivo, que desde ahora se ven limitados en sus entrenamientos y desplazados hacia otras instalaciones para poder seguir entrenando.

Desde aquí, los trabajadores de C.D. Rías do Sur (SUPERA ), le recuerdan a la Dirección de la misma, un documento redactado por ellos, en su sistema de gestión, que deberían tener en cuenta y donde dice:

• La Dirección del GRUPO SIDECU (SUPERA) adquiere los siguientes compromisos para desarrollar un Método que promueva la Calidad Total, la Mejora Continua y el Respeto con el Medio Ambiente:

1. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD para difundir y fomentar la actividad física entre todos los ámbitos y estamentos mediante los valores que rigen nuestros principios. Ahora nos preguntamos ¿a qué principios se refiere la Dirección de SUPERA?

Trabajadores de C.D. Rías do Sur (SIDECU S.A. - SUPERA)