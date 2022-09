'Barro negro': Intriga e investigación. Carlos Quintía Celaya

He leído varias veces la novela Barro Negro, de un gran novelista, Carlos Quintía Celaya. Ya nos había deleitado con dos novelas: El Vuelo de la Gaviota e Impunidad.

Barro Negro lo ambienta en hechos de ficción, plasmando la dura realidad de un pueblecito en 1952 en pueblecito orensano, cercano a Portugal: “El otoño acostumbra a ser frío y húmedo en la escabrosa y agreste montaña orensana próxima a la frontera portuguesa, pero este de 1952 lo es de manera más intensa. Hace ya semanas que el sol desapareció del cielo. Nubes de lánguidos y monótonos grises lo ocultan a cualquier atisbo de vida”.

La narrativa es muy descriptiva y en ella emana vestigios de prosa poética que genera misterio y curiosidad. Un gran dominio del diálogo. Bien estructurado, nos va introduciendo en las vidas de las personas, que nos van deleitando con sus costumbres, modo de vivir, y de sus grandes inquietudes. Engancha su lectura, que es amena y muy sugestiva. Todos imaginamos quién es el culpable de la desaparición de Elvira, llegamos a un final apoteósico e inesperado.

Me presento en su despacho de Sanxenxo, ya que mi amigo es uno de los mejores abogados penalistas, perito calígrafo y detective judicial. ¡Buen día, Carlos! He leído tu novela y he detectado una gran labor de investigación sobre Riodouro y sus contornos. ¿Nos puedes señalar en que te has basado?

- Riodouro es un lugar inventado. Necesitaba un escenario pequeño y aislado donde pudiera concentrar los deseos y frustraciones de sus habitantes; y también donde los secretos fueran difíciles de esconder. La investigación giro más en torno a los pueblos mineros, concretamente de Wolframio, que proliferaron en Galicia hasta la finalización de la guerra de Corea en 1953.

Has perfilado magistralmente la psicología de los personajes, pincelando sus costumbres cotidianas y sus conductas. ¿Qué personajes son el eje de esta novela de intriga?

- Un sargento y un guardia de la Guardia civil son los investigadores de una denuncia interpuesta por Úrsula por la desaparición de su hermana menor Elvira. A partir de esta trama comenzaran a aparecer los personajes.

He detectado que describes la dura realidad de los trabadores de la mina, la de las mujeres en su vida cotidiana, la tenacidad de la Guardia Civil. ¿Puedes contarnos algún aspecto que más te ha llamado la atención?

- La realidad de la Galicia profunda en los años de la postguerra, que fue muy dura, lo que motivó una emigración masiva hacia Europa y América

El final es sublime, inesperado. ¿Puede dar pie a que escribas Barro Negro, Segunda Parte? La primera es fabulosa y de gran mérito literario.

- Sería posible una segunda parte, pero eso solo se hace con los best-sellers

Por último, ¿Dónde podemos adquirir tu brillante novela Barro Negro?

- En cualquier plataforma de venta. Librerías que la tienen ya físicamente por aquí cerca son Librería Nos en Sanxenxo y Librería Paz en Pontevedra.

Muy modesto nuestro escritor. Pero yo he vivido las consecuencias de dos guerras, provocadas por egoísmo y ansias de poder. No entro en discusiones, de momento, sobre estas penalidades. Lo cierto es que muchas propiedades cambiaron de señorío y que nuestros antecesores tuvieron que emigrar. ¡Nos releva la gran tragedia, aunque ficticia, de lo que sufrieron nuestros antepasados!

Una novela digna de lectura. Nos advocará a muchos tristes y duros recuerdos, a consecuencia de una guerra de capricho.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografía: © Sofía Lorenzo Gómez.