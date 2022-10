Comunicado de Samuel Koufie

Yo, Samuel Koufie, deseo en mi nombre y en el de mi familia manifestar mi enorme gratitud con todas las personas que se han interesado por mí en estos meses tan duros tras el naufragio del Villa de Pitanxo. Quiero hacerlo públicamente porque aunque no os conozco a todos, para hacerlo en persona, todos sois merecedores de mi gratitud por toda las muestras de cariño, simpatía y ánimo mostrados hacia mí, los míos y las familias de mis compañeros que perdí en el mar.

Quiero especialmente agradecer al Gobierno de España y a todos los departamentos que participaron en la tramitación del expediente de nacionalidad, la agilidad a la hora de resolverlo y la empatía mostrada así conmigo y mi familia tras la tragedia en la que perdí a 21 amigos que siempre llevaré en el recuerdo y en el corazón.

Asimismo, agradezco al Gobierno de España el buen trato recibido por el embajador y la representación diplomática de España en San Juan de Terranova, en Canadá, además de por su diligencia y rapidez al traerme de vuelta a mí y a mis compañeros de regreso a España. Estoy muy agradecido por que el Gobierno hubiese permitido que mis padres españoles, a quienes quiero como si fuesen de mi sangre, Samuel y Ramona, pudiesen esperarme en el aeropuerto de Santiago el día de mi llegada, junto con mi amigo Julio. Fue para mí muy importante poder verlos y abrazarlos en ese momento. También agradezco al presidente de España, Pedro Sánchez, por la deferencia y tacto mostrados al darme la bienvenida personalmente aquel día en el aeropuerto.

Además, quiero mostrar públicamente mi gratitud por la rapidez y discreción con la que se llevó a buen término la tramitación de la resolución del Consejo de Ministros que ahora me ha convertido en español, ciudadanía que me enraíza entre aquellos que aquí me han abierto las puertas de su hogar y me tratan como a un hijo suyo y a quienes quiero como mis padres. Nunca más me sentiré extraño en España. Este es ahora mi país.

También quiero agradecer a Sus Majestades los Reyes su trato durante las dos ocasiones que estuve con ellos junto con las familias de mis compañeros en Marín, así como al que entonces era el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, y a tantas y tantas personas que no puedo enumerar porque no tendría espacio suficiente para hacerlo. Gracias a todos.

Por último, quisiera dirigirme brevemente a las familias de mis compañeros y amigos que perdí aquel día de febrero. Se acercan fechas que para todos, para vosotros y para mí, serán muy tristes. Quiero que sepáis que yo y los míos no os olvidamos.

Samuel Koufie