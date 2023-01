As reformas de Xelmírez no cabido compostelán

En datas anteriores escribira arredor do cabido compostelán con anterioridade ás reformas que levará nel Xelmírez. Hoxe toca escribir algunhas liñas sobre as reformas feitas no cabido por Diego Xelmírez, en canto o seu número, a presenza de cardenais e a regra de convivencia que rixen entre eles, deixando outros aspectos como a residencia do cabido e outras dependencias de uso propio para posteriores traballos.

Dentro da ambiciosa política de Diego Xelmírez, ademais de dotar á igrexa compostelá do brillo que merecía por garda-los restos do Apóstolo convirtíndoa en Metropolitá, estaba o feito de dotala dun cabido á altura. O cabido co cal se atopou era de vintecatro membros, e según relata a Historia Compostelá, vestían e se comportaban como cabaleiros e de forma ruin, non gardando para nada as formas convintes.

No ano 1100, Xelmírez visitara Roma e acudira ó Concilio de Palencia, celebrado polo cardeal legado Ricardo; neste concilio se constituiu a primera mesa capitular reformada do reino, a da propia Palencia. Xelmírez como convencido refomista-gregorianista, na liña dos anceios reformistas na Igrexa do monxe cluniacense Hildebrando de Cluny, papa co nome de Gregorio VII entre os anos 1073 ó 1085. É normal que Xelmírez desexara dotar a Compostela dun cabido a súa altura.

Elevou o número de coengos ó de setenta e dous, segundo o número de discípulos do Señor, e lle dota dun mestre de gramática, e de roupas adecuadas ademais de solucionarlles os problemas económicos e as grandes diferenzas dentro do cabido. A pesares disto ten que chamar a certos membros do cabido que o abandonaran pola súa pobreza.

Outro obxetivo de Xelmírez sería o de dotar a Santiago de cardeais. No 1101 consiguiera de Pascual II (1099-1118), a existencia de sete coengos que dirixiran as misas dende o altar maior; sete anos máis tarde o papa confirmaría definitivamente o número de sete cardeais composteláns, quenes serían os únicos de realizar misa no altar sobre a tumba Apostólica, ademais dos bispos e legados pontificios.

A Historia Compostelá nada nos aporta sobre a regra seguida polo cabido compostelán, pero no Codex Calixtinus sí que atopamos un dato informando que se rexían pola regla de san Isidoro, cousa incomprensible polo carácter reformista de Xelmírez, que seguiría a priori os dictados do Concilio de 1100.

O número de setenta e dous membros non tardaría moito en decaer, e xa nos anos 1116-1117, posiblemente pola revolta compostelán, aprezamos un retroceso nos seus membros. O cabido é de novo reorganizado no ano 1134 e de novo no 1136 pode que aumente de número, posiblemente ó voltar os coengos que participaran nas revoltas anteriores que tan ben describe a Historia Compostelá. Nese ano sabemos que o número de coengos era de trinta e seis.

A partires da morte de Xelmírez se reduciu pois o número de coengos, aínda que en tempos do arcebispo Pedro Elías, cara o ano 1149, atopámonos curiosamente cun nutrido grupo capitular, o que fai que dudemos das fontes, que aínda que elocuentes son moi escasas no século XII.