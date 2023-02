Con soberbia no se legisla

El Gobierno se negaba, hasta ahora, a modificar la polémica "ley del solo sí es sí" porque confiaba en que el Tribunal Supremo dictara sentencias que unificasen doctrina. Esa era la estrategia desde que empezaron a salir a la calle condenados por la rebaja de penas, consistente en que el Supremo hiciera el trabajo de los legisladores. El alto tribunal debía de ser el encargado de interpretar las nuevas horquillas de penas, consecuencia de haber eliminado el abuso sexual para que todo se castigue como agresión sexual.

Este relato, no era más que una forma de decir que son los tribunales los que no se enteran de cual debe de ser la interpretación correcta de esta ley, y que el Supremo se encargaría de poner las cosas en su sitio. Es decir, la ley estaba bien redactada y el problema eran los jueces. Error.

El Supremo no es lo que el Gobierno pretende que sea, porque no es un órgano consultivo, ni es el traductor de las nuevas legislaciones, y mucho menos es el comodín al que agarrarse cuando se producen efectos que el legislador no calculó bien.

¿Cómo es posible que un gobierno que se denomina feminista haya metido tanto la pata en la aprobación de una ley contra las agresiones sexuales a las mujeres? ¿Y cómo es posible que, una vez metida la pata, no lo reconozcan para tratar de sacar la pata lo mejor posible antes de que la cosa sea más grave? ¿Por qué la ministra niega las excarcelaciones de condenados que se están aprovechando (legalmente) de las rebajas de las penas? ¿Por qué prefiere hablar de una campaña contra ella?

Posiblemente porque le puede su egocentrismo y se le ha subido a la cabeza el puesto que le han dado. Negar la realidad de una forma tan vehemente en contra de la evidencia de las acciones que todos vemos, es un síntoma de chulería que solo está al alcance de quienes se saben sobrepasados por el cargo que desempeñan y no están preparados para ello, pero, sobre todo, de quienes saben que están mintiendo. Como le pasa a la ministra, que no ha aceptado el error por soberbia. ¿Qué estaría diciendo si esta fuse una ley aprobada por un gobierno de derechas?