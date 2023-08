No Upcoming Shows

Desatención, sensación de abandono o agresividad: malos tratos no solamente físicos, psicológicos, igualmente destructivos y que van a dar a la mar de seres indefensos, a merced del maltrato. En el transcurso de esos años tal agresión va a impedir el desarrollo en normalidad de su estructura personal, no tendrá elementos para resolver conflictos o gestionar sus emociones: el ambiente de abuso se lo niega, no será capaz de afrontar estas situaciones terribles y se adapta al entorno en el que vive a través de la rotura, del trauma, haciéndose invisible a los demás en todo lo que concierne al corazón del sufrimiento. La pequeña vida se carga de una pesada mochila puesto que tendrá dificultad para comprender sus propias emociones y toda su afectividad queda dañada, permanece en alerta permanente. El desarrollo cognitivo que implica una infancia en normalidad, en la que la interiorización de conceptos, de creencias, va aposentando la identidad de cada cual, será en los casos de maltrato la fuente de la que mana sin cesar la inestabilidad absoluta a partir de la adolescencia y juventud afectando de lleno a su vida adulta.

Tomar las riendas de tu vida en estas condiciones debe ser muy difícil, imposible sin ayuda. Sinéad O’Connor y sus hermanos fueron maltratados por su madre, ella especialmente. Las humillaciones, insultos y golpes fueron continuos y el resultado en su conducta fue destructivo. En la primera adolescencia ya estaba internada en centros de rehabilitación de los que escapaba una y otra vez. Sus padres se separan y ella va de un lugar a otro. A los 18 años perdió a su madre en un accidente de tráfico, a los 20 tenía su primer hijo y semanas antes había publicado su primer disco.

En la sociedad irlandesa la mayoría de la gente se declara católica y Dios está muy presente en sus vidas, también en la de Sinéad puesto que habla con Él como si fuera su padre, padre con el que vivió un tiempo y al que visita de vez en cuando. Su madre simplemente tenía la crueldad grabada a fuego en su espíritu mezquino: Mi abuela lloró y se quedó en la puerta, mirándome, sentada en las escaleras. Yo tenía miedo de sus grandes ojos. Ella le suplicó a mi madre. Le dijo que quería verme. Llevaba puesto un abrigo beige. Al final le dio a mi madre mi regalo y me dijo que podía abrirlo en las escaleras pero que luego la abuela tendría que irse, porque no la dejaría entrar por esa puerta, por mucho que fuera diciembre e hiciera frío. A mi abuela le gusta mi cumpleaños porque es un día sagrado y ama a Dios tanto como me ama a mí.

El regalo era un pijama blanco con unos tigres estampados. Me encantaba. Le sonreí con los ojos a mi abuela, porque sabía que no podía dejar que mi cara sonriera. Ella hizo lo mismo. Pero le corrían las lágrimas por el rostro. Como ya he dicho, no la he vuelto a ver desde aquel día. Empecé a fumar porque ella fuma y me gusta el olor. Y rezo, rezo mucho, porque ella me dijo que lo hiciera. Amo a Dios, como ella me dijo que hiciera. Lo único que le pido a Él es que esté conmigo.

Sinéad envidiaba a las otras chicas cuando las veía caminar del brazo con sus madres. Ella temía: soy la niña que llora de miedo el último día antes de las vacaciones de verano porque quedará a merced de la suya.

Sinead tuvo una vida afectiva turbulenta con la que se creó muchos problemas, pero también creó vida, mucha más que calculadores matrimonios: tuvo cuatro hijos y dos nietos y la discografía creo que anda por los 10 álbumes además de unas decenas de sencillos. Posiblemente cometiera muchos errores en todos los aspectos de su vida -como todos- pero ella era un ser que por el hecho de estar sufriendo tenía el sentir tan leve como las alas de un pajarillo. Sentimientos y actitudes llevados a la profundidad abisal de su mortificada infancia que le llevaba a presentarse ante el mundo con absoluta determinación en uno u otro sentido, ya sea declarando su animadversión -rompió la fotografía de Juan Pablo II en pleno programa de máxima audiencia de TV, a causa de los abusos a niños de sacerdotes irlandeses-, su rebeldía contra el status -rapada, sin dar oportunidad a la imagen de estrella que las productoras exigían- o bien declarando sin cortapisas sobre los asuntos que consideraba. En su búsqueda llega a integrarse en la religión islámica y cambia incluso de nombre.

Hasta ahora no hemos citado el bien más preciado que llevaba consigo Sinéad O’Connor, el talento. A los 16 años la metieron en un internado, un maestro reconoció sus dotes para la música y comienza a ayudarla: Sinéad consigue grabar una cinta y de inmediato se une a su primera banda. Deja la escuela. La banda se llamaba los Ton Ton Macute, nombre que tiene duras connotaciones: como si hoy en día un grupo de música se denominara los Wagner’s o los Chechenio’s Man. Los ton ton macute eran los paramilitares del dictador Papa Doc de Haití que se encargaban de aterrorizar -y asesinar- a la población. En cualquier caso, Sinéad iniciaba su gran carrera musical en la que todos los peldaños que hubo que subir los hizo peleando bravamente. Ella no era como otro artista cualquiera, Sinéad llevaba encima además de su talento la oscura inquietud del que se sabe muy herido. Cualquier otro acepta las convenciones, vestimenta, imagen, producción… Sinéad no puede, necesita reafirmar su opinión porque detrás de ella hay sufrimiento, lo conoce bien y no lo acepta, lo expulsa de su vida. Se enfrenta a su discográfica y al final consigue ser la responsable de producir su primer disco y obtiene un éxito rotundo para The Lion of the Cobra, 1987.

Dejó escrita su autobiografía en Rememberings, de la que se deduce el calor de su personalidad. Cuando Hanna Montana se convertía en Miley Cyrus y se estaba transformando de una larva cantarina en una mariposa heavy atronando con salvaje talento el éxito musical, Sinéad le escribió una carta -Miley había comentado que quería hacer cosas como las que había hecho O’Connor en su más premiado video- en la que se pone de ejemplo en la relación que va a tener Miley con el mundo de la música: Me preocupa mucho que los que te rodean te hayan hecho creer, o te hayan animado a creer, que es «guay» estar desnudo y lamiendo martillos en tus vídeos. El sufrimiento sobre el que camina le ha ganado la partida a la indiferencia que cualquier otro tendría en una circunstancia parecida que se resolvería con un tuit de apoyo y listo. Sinead continúa: …si te dejas prostituir, ya sea por el negocio de la música o por ti misma, ocultarás tu talento… El negocio de la música no da una mierda por ti, ni por cualquiera de nosotros. Te prostituirán por todo lo que vales, y astutamente te harán creer que es lo que TÚ querías... y cuando acabes en rehabilitación como resultado de haber sido prostituida, 'ellos' estarán tomando el sol en sus yates en Antigua, que compraron vendiendo tu cuerpo, y tú te encontrarás muy sola. Sinéad con estas frases está aplicando un bisturí que lleva mucha ética en el corte, de forma transparente afirma cómo el talento queda envuelto en capas de sexualidad abierta para lanzarse al consumo de unas mentes primitivas. Queda para los nostálgicos el sexo, droga y rock’nroll que ha dado muchos momentos de alegría de vivir y también, y a la vez, tantos resultados letales en tanta gente. Miley se presenta sexualizada, cubierta de moda sexual, con textos sexuales, aullando, pero con muy buena música. Por las calles vemos crías que visten mucho peor que Irma la Dulce, que en comparación pertenecería a las Ursulinas. Deberías ser protegida como una preciosa jovencita por cualquiera que esté a tu servicio y cualquiera que esté a tu alrededor, incluyéndote a ti. Este es un mundo peligroso. No animamos a nuestras hijas a pasearse desnudas por él porque las convierte en presas de animales y de gente que son menos que animales... TODOS te quieren porque están ganando dinero con tu juventud y tu belleza... cosa que no podrían hacer si no fuera porque tu juventud te hace ciega a los males del mundo del espectáculo. Si tienes un corazón inocente no puedes reconocer a los que no lo tienen.

Philip Woolcock, un ciudadano de Lancashire ha publicado una carta en la prensa irlandesa en la que relata cómo su hija de 20 años que sufría un cáncer terminal recibió en 1991 una llamada telefónica de su cantante preferida en la que la invitaban a pasar una semana en Londres. Contó cómo Louise tuvo la mejor semana de su corta vida, pues estuvo en la capital con Sinéad y allí comieron, cenaron, bailaron, mientras se rieron una y otra vez. Louise llegó a casa exhausta y mucho más feliz que nunca desde el devastador diagnóstico. Hay fotografías en las que O’Connor le está rapando el pelo a la joven Louise. Murió en 1992 pero Sinéad estuvo en contacto con ella y su familia hasta su muerte y la joven viajó a Londres más veces a casa de la cantante: en su última visita le regaló el disco de platino por la canción Nothing Compares 2 U.

Alguien dice: por encima de todo estaban estas hermosas melodías, cantadas desde la garganta de una paloma.