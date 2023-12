El Can Cerbero

Duodécimo y último trabajo de nuestro Heracles: le espera el trifaucis a las puertas del Hades, tres cabezas y cola de serpiente. Aseguraba con su presencia terrible que los muertos vagaran por toda la eternidad sin salida e impedía la entrada de cualquiera de los vivos por la puerta de los infiernos. Con su fuerza descomunal nuestro héroe consigue vencerlo y atarle con cadenas.

Las Pensiones en España parten de unas premisas que en los últimos años se van desmoronando.

El sistema público es un sistema de reparto sufragado por las aportaciones de los trabajadores en activo. Desde hace años las cotizaciones ya no llegan para pagar la nómina mensual de la S S y los gobiernos han de tirar de impuestos para cubrir los pagos de forma cada vez más creciente. Es decir, entre otras muchas consideraciones: los trabajadores en activo pagan doble, con sus cotizaciones, y con la cesta de impuestos para completar la cuenta. Esquema Ponzi en donde el dinero de los que están fuera ya no da para pagar a los que están dentro. Proporcionalidad entre lo aportado durante su vida laboral y el importe de jubilación. No podía ser menos. En cualquier caso, entre la multitud de bases de datos que maneja la Seguridad Social ha de haber alguna que demuestre una certeza: la transferencia de rentas desde los trabajadores con menores cotizaciones -la inmensa mayoría- hacia arriba. Universales: hay pensiones para los que no han contribuido en nada a la caja común. Habría que evaluar si la cuenta debe estar en la S S o bien en los presupuestos anuales. Cada palo ha de aguantar su vela. Gestión pública: todo el circuito está bajo la mano política que son los gobiernos de turno. No hay organismo independiente del Ejecutivo que las tutele, que la estudien, que el período para el que fueran designados no fueran los mismos plazos que tienen los políticos que es exclusivamente hasta las siguientes elecciones, estudiosos de reconocido prestigio que aporten análisis con independencia de criterio. Cuantía de las pensiones suficiente para cubrir las necesidades básicas. Es decir, no hay correspondencia entre lo aportado y lo recibido, sino que lo recibido depende de quién defina lo que son las necesidades básicas, independientemente de considerar adicionalmente cualquier otro criterio económico.

Una de las consecuencias más importantes para los ciudadanos de esta estructura de pensiones públicas es que genera a su vez y al compás una estructura extractiva de la misma o superior cuantía en todos los que están activos. Observemos una escena -una escena chaplin- un robo sin contemplaciones que pasamos a describir. Tan pronto la empresa le enseña el día 30 el orondo fajo de billetes que tiene para él, el Trabajador, aparece una estructura articulada que abre mecánicamente una mano gigante y de forma acelerada birla la mitad del fajo. El atribulado Trabajador alcanza a ver cómo al momento siguiente la mano articulada le entrega el fajo tal cual a una persona que espera sentada y tranquila la visita técnica. De esta forma el trabajador se convierte en el Aportador, ve estupefacto que se queda solamente con la mitad de lo que la empresa le tenía preparado por su aportación y esfuerzo personal, y piensa que con la otra mitad que le queda ha de vivir todo el mes y pagar las cuentas. Escena de risa que se vive todos los finales de mes de todos los meses de todos los años y que deja al Aportador con cara de imbécil. De repente, y a la fuerza ahorcan, alcanza toda la sabiduría: ya sabe lo que significa la justisia sosiá. En su punto primero y principal significa que al trabajador le birlan la mitad de su esfuerzo y le queda la otra mitad para su familia y sus gastos. ¿Para qué le da lo que le queda? Para pagar lo estrictamente necesario. No tiene capacidad de ahorro ninguno, no tendrá capacidad de financiar estudios para sus hijos, no podrá darse caprichos y si se los da será a cargo de su endeudamiento. No tendrá libertad económica. Hay más escenas. En las siguientes secuencias vuelve a aparecer de continuo la mano fantasma, repitiéndose una y otra vez: cuando paga el alquiler o la hipoteca, cuando paga la luz, el agua, la gasolina, cuando salen a tomar algo, con la compra semanal de la comida… la mano acude a la cita cada vez que incurre en gastos personales y familiares indispensables. Con estas apariciones estelares al Aportador se le han hinchado las narices. Rápidamente hace balance de un mes y piensa: no solamente me han sacado la mitad de mi salario, sino que cada vez que compro algo para mi familia o que tenemos que hacer los gastos indispensables también aparece el Autómata, los que venden tienen que incrementar su coste para cubrir la parte del estafermo. Voy a calcular. Esta es la operación que ningún burócrata quiere que el ciudadano se plantee: la vemos en detalle.

El Aportador que con tanto entusiasmo se esfuerza en su puesto de trabajo ve que todo lo que entra por un bolsillo sale íntegramente por el otro. Queda a merced de los burócratas, los malabaristas del circo que han hecho un primer ejercicio de funambulismo en la nómina del trabajador al ocultar una primera e importante partida que pasa directamente desde la empresa al Autómata sin que el Aportador se dé cuenta porque ni la ve. Primer y apoteósico triunfo. Decimos que queda a merced de los burócratas porque ahora el Aportador se ve solo con su familia y teme que muy poco podrá aportarles. Queda así atento al canto de las sirenas que los burócratas colocan en lo alto de la muralla, que con la voz de los carrefour van anunciando las ofertas: te damos esto por aquí, esto otro por allá, por acullá maúlla el gato, me llevo dos y pasa el rato. En algún momento pensó que tenía toda la libertad para moverse y que con su esfuerzo podría llevar a su familia a la misma altura que su entusiasmo. ¡Qué va! La burocracia y la planificación marcan la vida ciudadana, los Aportadores hemos estado pensando en las musarañas y no hemos presentado oposición alguna: no se han necesitado tanquetas para conseguir la rendición total y ni el colapso del comunismo y su planificación significan algo para nadie. Que te roben la mitad de tu trabajo y seguir como si nada es de ganado lanar.

La planificación de las pensiones descansa en la extracción del salario de los ciudadanos, extracción que va más allá del criterio económico para llegar a la imposición socialista, dejando a la inmensidad de los trabajadores sin verdadera capacidad adquisitiva, capacidad que pasa a manos de los burócratas. A su vez éstos no mantienen el saldo a cero de las entradas y salidas, sino que por un lado las cotizaciones se destinan íntegramente a los jubilados, y como no llegan, hay que añadir nuevas imputaciones a los activos para completar el reparto. En este circuito de los burócratas no hay ni un solo euro de ahorro acumulado. Todo es un circuito de gasto del cual los ciudadanos somos absolutamente dependientes, del Estado, de los burócratas, atados cuando nos sacan y atados cuando ponemos. Sin poder decidir nada, sin soberanía alguna. ¿Cuánto queda de todo esto? Nada. De todo lo que se recauda en el mes no queda nada, se gasta en el mismo mes. ¿Cuánta garantía tienen los Aportadores actuales de que cuando les llegue su tiempo de jubilación tendrán otros paganini que les hagan entrega de la mitad de su salario? Ninguna. Hoy mismo no hay garantía alguna de que mañana se vayan a cobrar las pensiones en la misma cuantía. Las pensiones nacen y mueren en el mes, mientras todo a su alrededor está cambiando a velocidades cada vez más rápidas: la pirámide de población, la edad de jubilación, la esperanza de vida, las condiciones de estabilidad de las cuentas públicas, tipos de interés, la Deuda infame… lo único inamovible por ahora es que el Aportador sigue embobado y embebido de los cantos de sirena pese a trabajar duramente para llevar sólo la mitad de su sueldo a casa. Entre otros muchos, comedores de gambas hay que se asoman a las torretas de las murallas y, tal muecín, van anunciando la buena nueva mientras los Aportadores se levantan a las 6 ó 7 de la mañana, cogen su furgoneta y salen a hacer obras, a trabajar en talleres o a montar estructuras, comen fuera de casa de cualquier forma y vuelven a su casa a las 8 ó 9 de la noche. Así, todos los días. De todo ese esfuerzo la mitad se lo quitan, como mínimo. Y de todos los agujeros negros que mayor capacidad de absorción demuestran, es el momento en que el ciudadano se convierte en Aportador el que mayor importancia tiene. Ahí está la clave, porque se inicia así un camino de absoluta suma cero por cuanto todo el circuito de la planificación central del Politburó no deja resquicio alguno a la libertad y a la autonomía, todo lo que entra por esa galaxia se muere. No hay ahorros a largo plazo, ni a corto, no hay capital, no hay diseños a largo plazo porque todo lo que hay se acaba en el mes. Esta absoluta descapitalización de sociedades estatalizadas como la española es un atraso brutal: no tenemos ahorro alguno como sociedad, por tanto, la consecuencia crucial de no tener capital ahorrado es con toda exactitud tasas de inversión mucho más bajas, y a partir de aquí -de la falta de ahorro/inversión-, se desencadena por toda la economía la letanía de los retrógrados: menos capital disponible por trabajador, menor productividad; salarios aún más reducidos que los que hay. Atraso brutal mientras los burócratas cantan todas las mañanas, sentados en el sofá, esencia de su ideología estatalista. No es el mismo origen, pero mis ídolos son los noruegos: tienen un billón trescientos mil millones de euros invertidos por todo el planeta. Nuestro PIB. ¿Qué tenemos nosotros?: deuda. Está en un billón seiscientos mil millones de euros. Un abismo ético.

El Banco de España evaluó en 2017 que por cada euro cotizado la esperanza de vida permite recibir 1,74 € de prestación. Estos números expresan la radical ecuación de que durante o al cabo de los próximos 25/30 años las pensiones alcanzarán un déficit del 74%. En cualquier caso, estoy convencido de que da igual presentar estos números que cualesquier otros. Hundida hasta la empuñadura la pereza mental, con tal de sacar el sonajero de lo socialmente justo consiguen desplegar su poder y colocarse en la chepa del pensamiento-ameba con harto gusto de la montura. Hasta que despierte el de la furgoneta, rodeado de problemas por todas partes. Hasta que no haya trabajo, que los jóvenes se vayan, que los agricultores se harten de Bruselas -sus productos tienen que pasar horcas caudinas mientras otros se exportan sin miramiento alguno-, que descubran todos que la parafernalia sectaria y antieconómica de la energía limpia hoy y ya solamente se da en Europa, en la Europa que cada día que pasa pierde competencia entre las naciones…, que la Deuda y los intereses de la Deuda alcanzan cifras estratosféricas, que las cuentas públicas son un chiste…, es posible que los que verdaderamente soportan sobre sus hombros tal codicia ideológica se cansen definitivamente y que las decisiones p.ej. de la cuantía de las pensiones se tengan que decidir en Consejos de Ministros rodeados por millones de personas en la calle, hartas de la imbecilidad reinante que los empobrece mes a mes. Ahí peligran las pensiones, Favorecido, mi rey.

Hay que establecer un sistema de capitalización en lugar del actual de reparto. Un sistema basado en el ahorro individual y en la acumulación de dichos fondos que permitan que cada generación se haga responsable de sí misma, sin verse afectada por el envejecimiento paulatino de la población ni otras variables. Rompería el círculo vicioso actual de gasto sin ahorro que descapitaliza la sociedad. Para ello, y después de reducir radicalmente las deducciones y retenciones en nómina y la reducción generalizada de impuestos, el trabajador tendría la categoría de ciudadano libre y soberano para realizar las aportaciones al plan que considere conveniente. Y dicho plan recogería las aportaciones de millones de trabajadores con los que constituir un Fondo Soberano de Inversión que mueva los ahorros por el mundo buscando rentabilidad que incremente su cuantía. ¿Qué se necesitaría? Otra clase política. O sea, votantes que se hayan sacudido de encima ese concepto de justicia social perdido en la niebla que era la causa noble de generar más oportunidades para todos. Hoy el concepto está secuestrado por las ideologías estatalistas: ocupar el poder y desde arriba intervenir la economía que es maniatar la libertad y abrazar la pobreza. Sus resultados tienden a menores niveles de bienestar y caída de la renta. Y lo que es peor, amenazas a la libertad. A los hechos. Hayek ya lo escribió: La justicia social es una pesadilla que usa las buenas intenciones para la destrucción de los valores de una civilización libre.