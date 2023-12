Nadal vuelve para competir al máximo nivel

En el 2023, con la ausencia de Nadal, otro de los viejos rockeros del tenis, Djokovic, ha sido el gran vencedor del año; la Next Gen sigue sin poder apartar a los que se han repartido los títulos durante las dos últimas décadas, junto con Federer. En el 2024, volverá Nadal para competir al máximo nivel, es conocido el tesón de Rafa, su capacidad de sufrimiento y su espíritu de lucha de gladiador romano, y tras la lesión de grado II que tuvo en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que le obligó a pasar por el quirófano y estar un año parado, volverá a las pistas para ser competitivo en los grandes torneos y poder acabar en lo más alto una carrera deportiva para enmarcar con letras de oro, aunque siendo realistas no podrá superar el palmarés de Djokovic en lo que a Grand Slam y ATP Master 1000 se refiere.

Rafa tiene un ADN ganador, ha demostrado la importancia que tiene el poder de la mente en el mundo del tenis, y si no estuviera seguro de poder competir al máximo nivel para ganar títulos, no volvería. Su palmarés es de otra galaxia: 22 Grans Slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia), medalla de oro en dos Olimpiadas (Río de Janeiro 2016 y Pekín 2008), cuatro oros en diferentes Copas Davis, 36 ATP Masters 1000, 17 títulos ATP World Tour 500 y 9 títulos en ATP World Tour 250.

Tras un año de parón, Rafa continua con su puesta a punto en Manacor y volverá a la competición en Brisbane la primera semana del 2024. Será una prueba de fuego para comprobar su actual estado de forma y nivel competitivo, de cara a afrontar el primer Grand Slam del año en el Melbourne Park, sede del Open de Australia, que ya ha ganado dos veces (2009 y 2022). La organización del torneo le espera con los brazos abiertos, ya que tener a Nadal en el cartel de participantes, junto a Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvédev, etc., le dará un valor añadido al torneo.

Si bien su clasificación real en el ranking ATP -figura en el lugar 663-, está en su derecho de poder echar mano de su ranking protegido, es decir, la clasificación que tenía en el momento que se declaró de baja de larga duración, era noveno en el ranking ATP, lo cual no le servirá para ser cabeza de serie durante los nueves primeros meses del año o los nueves primeros torneos que dispute. Se podría ver las caras en primera ronda con los mejores del mundo, todo dependerá de la suerte.

Rafa Nadal, campeón olímpico en Pekín y abanderado de la delegación española en Río de Janeiro en 2016, está muy ilusionado con la idea de representar a España y disputar los JJOO de Paría 2024 (incluso podría formar pareja con Alcaraz), en la que podría ser su última temporada en activo, todo dependerá de las sensaciones que tenga y de cómo responda su estado físico. Entre sus prioridades, estará aspirar a ganar Roland Garros, tras haberlo ganado 14 veces, un hito en la historia del tenis, que dudo mucho que alguien sea capaz de batirlo.