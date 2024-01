¡Nosa Galicia, tan fermosa, tan ferida!

El verdor de nuestra Galicia es signo de esperanza, de futuro; sus cielos, a veces, alegres; otras, llenos de morriña, de afán de lucha por la subsistencia, anima a tener esperanza de futuro.

Sus casas de piedra anterga, cimentadas por sus grandiosos canteiros, son refugios seguros y hablan de historias, ya pasada, que pronto se tornarán presentes.

Sus paisajes y rías; valles frondosos de aroma, mimados por aguas puras y cristalinas, que traviesas se convierten en fervenzas de duende, de encanto, y alegres se van uniendo con otras; juntas se desvanecen en el verde mar.

Unos criminales la van hiriendo, va perdiendo su hermosura. Siente el sufrimiento del cruel fuego, provocado… ¿Quién los protege, quién los esconde? El vate, viendo el vandalismo en nuestra tierra, exclama.



¡Ay, miña Galicia, miña terriña.

Tan fermosa, feiticeira, engalanada por Deus.

¡Ay miñas montañas, bosques, verdes vals;

Sempre ledas, amigas, xenerosas. Con agarimo

Purificabais o vento, o aire, as xentes,........

A floresta, ós animais.

¿Quén foron os criminais? ¿Quen te quemou polas

costas? ¡Miña Galicia! Ardías dia e noite.

O fume cegou o sol, as estrelas, a lua. As cenizas

Mataron os rios, as playas, os cultivos.

¡Ay, miña Galicia! Xa morren peixen, mariscos,

animais, paxaros, e tamén humans.

Morren ás arbores, as plantas, as flores, o teu verdor.

¡Ay, miña Galicia! ¡Qué tristura!

Quedache feita unha tumba tenebrosa, tétrica,

brutal, mal feita, pulverizada.

¡¡CHORADE VOS, HUMNANS,.. CHORADE!!

EU NON PODO....., NON TEÑO BAGUAS!!

© Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografía: © Asociación Cultural Amigos del Monasterio de Poio.

Poema: © Pedro de Lorenzo y Macías.