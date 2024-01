Alcaraz se afianza en Australia

Carlitos Alcaraz, tras una dura batalla de 3 horas y 25 minutos en la Rod Laver Arena, contra el italiano Lorenzo Sonego (Nº 46 en el ranking ATP, un rival difícil de batir que ya le había ganado en Cincinnati en 2021), le venció en cuatro sets, por 6-4, 6-7 (3), 6-3 y 7-6 (3). Carlitos Alcaraz ya está en dieciseisavos de final del Abierto de Australia, se las verá en tercera ronda con la promesa del tenis chino, Shang Juncheng (Nº 140 del ranking ATP).

Alcaraz tiene una asignatura pendiente, mejorar su eficacia con las oportunidades de rotura de servicio. Contra Gasquet, desaprovechó nueve oportunidades de romperle el servicio, algo preocupante a los 20 años, ya que te puede afectar psicológicamente en un partido. Carlitos respondió satisfactoriamente en situaciones de break ante Sonego (su efectividad absoluta en el tercer y cuarto set le permitió cerrar el partido con victoria). Si continúa mejorando en este aspecto, será un firme candidato en Australia.

Ambos jugaron como los ángeles e hicieron las delicias de los aficionados que acudieron a la pista central para presenciar el tenis espectáculo al que nos tiene acostumbrados Carlitos cuando saca su mejor versión. Sonego estuvo a gran altura y de ahí que haya habido momentos para los dos en el partido. El segundo set se decidió en el ´tiebreak´, en el que el italiano estuvo imparable. En el tercer set, reapareció el mejor Alcaraz, y se puso con 3-0 a su favor y ya no se le escapó el set. En el inicio del cuarto set, Carlitos le rompió el servicio a un Sonego que estaba algo tocado, pero que no se daba por vencido, logró colocarse con 5-4 a su favor, si bien Carlitos aguantó bien la presión e igualó a 5-5. Tras algunos puntos espectaculares por ambos lados, se llegó a la muerte rápida, en la que Carlitos impuso su autoridad, en un partido jugado de poder a poder. Ante un Sonego muy sólido y agresivo con su derecha, Alcaraz demostró estar un escalón por encima de su rival, siendo más agresivo y más firme que él, fantástico Carlitos.

A Carlitos le contabilicé 12 aces (infalible con su servicio), estuvo muy fino con su derecha y con sus dejadas típicas para romper el ritmo del contrario, y un recital de golpes por debajo de las piernas y de espaldas, demostrando una vez más su calidad técnica, todo un espectáculo, digno de un campeón. Si a ello le unimos su potencia de golpeo y un ritmo de bola con una velocidad increíble (se le ve en un gran estado físico), se convierte en una apisonadora. El italiano, además de contribuir al espectáculo, ha jugado un gran partido, de ahí que el español tenga más mérito, por momentos ha mostrado un nivel de tenis de otro planeta. Se le ve más maduro en momentos de dificultad, no le sacaron del partido ni la pérdida del ´tiebreak´ ni ceder el segundo set, reaccionó con rapidez y demostró que ha madurado y está preparado para afrontar grandes retos. En el ´tiebreak´ definitivo que decidía el cuarto set, vi a un Carlitos muy seguro, brillante y decidido a ir a por la victoria, como así fue.

¿Cómo no va a caer bien Carlitos? Tras disputar un punto de genialidades por ambas partes, que Carlitos contrarrestó con un Gran Willy, al que Sonego respondió con una dejada a la que Carlitos no pudo llegar. Alcaraz se acerca sonriente a Sonego a chocarle la mano y felicitarle por el punto, cuando el resultado del set era de 3-2 a favor de Sonego. Todo un detalle que habla por sí solo de lo que es Carlitos, un super clase, que enamora a los aficionados de todo el mundo por su tenis y por su manera de ser tan natural y tan auténtico. ¡Carlitos, no cambies nunca!