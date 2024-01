Del cambio climático como consigna. Parte I

Lo que nos vienen a decir todos los que se dedican al pensamiento global -si tal cosa existe: aquellos que parecen tener como único objeto de estudio la humanidad entera, el destino del planeta-, es que, si seguimos viviendo de la manera como lo estamos haciendo no sólo vamos a agotar los recursos del planeta sino que estaremos cerca de su destrucción, puesto que la actividad humana está incrementando la temperatura del planeta de tal manera que el calentamiento global supondrá un cambio climático catastrófico. O algo parecido a estos términos. No es la primera vez que los arriba nombrados pensadores globales lanzan una alarma sobre la vida planetaria, y estoy plenamente convencido que, si el cambio climático no triunfa, veremos la aparición de otro paradigma de igual o superior trascendencia en muy poco tiempo.

En mi opinión, creo que el primero que causó alarma global en toda la humanidad (en toda la residual humanidad culta que tuvo conocimiento de sus estudios) fue un moralista británico llamado Thomas Robert Malthus 1776-1834 -considerado por Keynes uno de los primeros economistas y demógrafos- que dedicó sus más interesantes análisis al crecimiento de la población, que a finales del siglo XVIII debía comportarse de manera un tanto inversamente proporcional en relación con la producción de alimentos. Mientras la primera crecía siguiendo una progresión geométrica, los segundos lo hacían en progresión aritmética, con lo que el Primer ensayo sobre la población advierte del colapso poblacional y social por la inapelable hambruna. Muchos autores han dado explicación malthusiana al colapso de la civilización maya por la (in)capacidad de roturación de tierras aptas para el cultivo -que se hubieran acercado a su máximo- y provocado el colapso de la sociedad. La desaparición de los noruegos de Groenlandia se explica también mediante tesis malthusianas, imposibilitados de mantener sus sistemas tradicionales de alimentación: ganadería bovina, agricultura y caza.

El clérigo inglés lanzó a los cuatro vientos su teoría, pero no tuvo en cuenta que a la vista tenía una de las soluciones que el ingenio humano ha sido capaz de aportar a lo largo de la historia: estamos en medio de la revolución industrial. No fue capaz de vislumbrar el poder transformador de la tecnología en la agricultura, es decir, el poder transformador de la inventiva del hombre que experimenta y aplica: la revolución del conocimiento que se produce en Inglaterra desde el siglo XVII es un ejemplo extraordinario de la libre actividad humana buscando y encontrando soluciones técnicas, innovaciones que aceleran la prosperidad. La revolución agraria que se produce en Inglaterra está hecha por el ingenio del hombre libre que lleva al país a alcanzar la primacía mundial entre el XVIII y el XIX como nación marítima, que soportó perfectamente la curva que representa la producción de alimentos superando con creces a la de la población (5,8 millones en 1700; un siglo más tarde era un 60% más, y en 1900 todo el Reino Unido eran 37 millones de habitantes) y la amenaza descrita por Malthus quedó borrada por la práctica industrial agraria: la producción de alimentos creció mucho más de lo que lo hizo la población. El ingenio humano derrota los más funestos augurios de la primera alarma universal sobre la sociedad. Primer round.

Un profesor de sistemas del MIT (Grupo de Dinámica de Sistemas) se ofreció en 1970 a utilizar modelos informáticos para estudiar los complejos problemas que preocupaban al grupo inicial de empresarios y científicos que acabaría fundando el Club de Roma. Jay Forrester y un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts estudiaron y llevaron a modelos informáticos las implicaciones del crecimiento exponencial desenfrenado tal como lo pensaban. Examinaron los cinco factores básicos que el grupo determinaba como esenciales en la salud del planeta: crecimiento de la población, producción agrícola, recursos naturales no renovables, producción industrial y contaminación. En 1972 se publica el primer informe: Los límites del crecimiento. Enfrentaba el paradigma indiscutible del crecimiento material continuo y la búsqueda de una expansión económica sin fin: nace así el término desarrollo sostenible, cuando la población rondaba los 3.700 millones de habitantes en 1970 y el PIB mundial era de 3,4 billones de dólares. En el año 2000 serán 6.060 millones y en el año 2020 vivimos 7.821 millones de personas con un PIB mundial que alcanzó los 85,3 billones de dólares. Lo importante de la aparición del primer documento del Club de Roma es que afirmaba que debido a que la población del mundo está creciendo sin control alguno, los recursos no renovables del mundo estarán eventualmente extintos y la economía mundial caerá en una gran depresión y miseria. Lo ponían aún peor pues afirmaban que la entera civilización puede colapsar como resultado de la falta de una respuesta drástica a este problema tan crítico. Las conclusiones del informe argumentaban que de continuar un crecimiento de forma exponencial en los "factores" que inciden contra el planeta, sólo duraríamos hasta el 2027.

Con la aparición del Club de Roma y su primera publicación de Los límites del crecimiento se provocó un explosivo despliegue informativo mundial que lo dió a conocer en todos los medios de comunicación más importantes. A partir de ahí se trasladó a la información regional y local abarcando, literalmente, todo el orbe. Reconocidos personajes de la economía y de la cultura sirvieron de altavoces nacionales del Club, mientras se organizaban los llamados capítulos en la mayoría de los países desarrollados que aún hoy están operativos. La incorporación de sus conclusiones a todas las instituciones y su correspondiente difusión mundial en los respectivos países llevó a las instituciones científicas y educativas a posicionarse. En las facultades universitarias la acogida del texto llevó el informe al máximo nivel, de tal manera que se llegó a cursar la asignatura de Economía íntegramente con el libro publicado. Quedaron así constatadas las características básicas que debe contener una alarma mundial no científica:

. identificación de variables que determinan el crecimiento mundial,

. elaboración de un modelo informático complejo,

. evaluación del comportamiento global de la economía y la sociedad frente a exacerbaciones por arriba y por abajo de determinados factores,

. publicación y difusión de resultados,

. conclusiones alarmistas: si no hacemos X en un plazo de tiempo Y, la viabilidad del planeta tiende a la catástrofe Z.

Esto no lo puede hacer cualquiera, sino que personajes relevantes junto con instituciones del más alto nivel han de estar implicados para que su acogida sea universal en todos los medios de comunicación mundial. Y a partir de ahí quedan las entrevistas, conferencias, cursos, congresos y seminarios a través de los cuales se va formando la capa interesada en que el show continúe. El dinero lo aportan fundaciones del máximo prestigio: en el caso del Club de Roma fueron las fundaciones Fiat (de un empresario italiano nació la idea), fundación Ford, fundación Volkswagen y la Rockefeller, que ya en 1952 uno de la saga había fundado un Consejo de Población, preocupado por la superpoblación mundial.

El siglo XX puede reducirse a una sucesión de guerras y desastres, puede ser descrito como una época sombría porque es el siglo en el que hace su aparición por vez primera una entidad social nueva, la masa, individuos agrupados bajo consignas, politizados y fanatizados, que hicieron su presentación marchando prietas las filas y en muchos casos lanzados contra la población inerme implantando dictaduras terribles (dictaduras del proletariado, las primeras del siglo) hasta llegar al exterminio. En muchos aspectos ha sido un siglo de pesadilla. Respondía sir Isaiah Berlin: El mundo se hallaba expuesto al peor siglo que haya podido existir por lo que respecta a la más cruda falta de humanidad, a la destrucción salvaje del ser humano sin razón justificable alguna. Pero entre todo ese alboroto político y sectario, guerracivilista, al que tantos hemos sido arrastrados, también ha sido un siglo de grandísimos avances científicos en el que surgieron obras extraordinarias desde la Ciencia y la Técnica que han compensado con creces la locura estatal colectivista; realmente el siglo es una época de absoluto triunfo de la ciencia, una aceptación universal que ha contribuido al bienestar de los ciudadanos: la invención de nuevos productos, con un alcance e influencia extraordinaria, han transformado por completo las vidas de todos y cada uno de nosotros. Aquellos ideólogos que vociferando reclamaban para sí toda la atención por sus supuestas altas miras intelectuales, por sus teorías "científicas", no tienen ni por asomo por donde llegar al nivel del desbordamiento del río de los descubrimientos que, otra vez el personal ingenio humano, consiguió trabajando sobre los fundamentos de la física, la química, la biología, la geología, la cosmología… Los conceptos fundamentales de estas disciplinas del saber, como el gen, el electrón o el inconsciente, fueron identificados ya a comienzos de siglo por personalidades científicas mediante su propio ingenio y saber, su libertad personal, la primera gran fuerza motriz del siglo XX.

Además, incidiendo en la responsabilidad personal sobre la que recaen los avances del siglo XX, el aspecto de la ciencia más determinante para una sociedad y que resulta sumamente alentador es el hecho de que la Ciencia no se rige por un Programa determinado -mucho menos por un Programa Social-, ya que por su propia naturaleza no puede forzarse en ninguna dirección concreta. Como explica Peter Watson su carácter abierto por necesidad garantiza que la que es quizá la más importante de las actividades humanas no puede guiarse sino por la democracia del intelecto… Para triunfar, para progresar, el mundo debe ser abierto, susceptible de modificación hasta el infinito y libre de todo prejuicio. La ciencia observa el mundo de forma gradual y pragmática, es una actividad que debe su fuerza precisamente a la naturaleza aditiva, una historia acumulativa, por cuanto los resultados más recientes modifican los anteriores. De tal manera que para elaborar una Teoría Científica que tenga universal aceptación y entre en el Libro de la Ciencia, esa teoría ha de ser probada, y, mientras no lo sea, no es Ciencia, no es una teoría científica, es un modelo, una de las muchísimas simulaciones que se pueden aplicar sobre un hecho de estudio. No hay otro corolario que nos deje el siglo XX más certero: acercamiento gradual y pragmático -ah, los hechos- a la vida constituye el modo de adaptación más eficaz. Deberíamos desconfiar de las grandes teorías. En definitiva, las afirmaciones con las que el Club de Roma avisaba a la humanidad de su pronto desplome no eran ciertas. El desarrollo económico, científico y técnico les pasó por encima. Y no era ciencia lo que postulaban, solamente era un modelo obtenido como simulación. Segundo round.