Del cambio climático como consigna. Parte II

Afirmaciones de los científicos:

. Factores naturales y antropogénicos causan el calentamiento.

. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta, con fases naturales frías y cálidas. La Pequeña Edad del Hielo terminó en 1850. Por lo tanto, no sorprende que ahora estemos experimentando un período de calentamiento.

. El calentamiento es mucho más lento de lo previsto. El mundo se ha calentado significativamente menos de lo previsto por el IPCC sobre la base del efecto antropogénico modelado. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático.

. La política climática se basa en modelos inadecuados. Los modelos climáticos tienen muchos defectos y no son ni remotamente plausibles como herramientas de política global. Exageran el efecto de gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso.

. El CO2 es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la Tierra. El CO2 no es un contaminante. Es esencial para la vida en la Tierra. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza: el CO2 adicional en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es bueno para la agricultura, ya que aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.

. El calentamiento global no ha aumentado las catástrofes naturales. No hay evidencia estadística de que el calentamiento global esté intensificando huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales similares, o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, existe amplia evidencia de que las medidas de mitigación de CO2 son tan dañinas como costosas.

. el principal factor del calentamiento moderno es el carácter cíclico de los procesos naturales,

. la influencia antropogénica también tiene lugar: la explicación que muchos dan a este calentamiento la buscan en la influencia humana sobre el clima global, sobre todo en el impacto de los gases de efecto invernadero sobre el crecimiento de la temperatura para lo cual se utilizan varios modelos climáticos. Una simple comparación muestra que el curso de la temperatura global es mucho más difícil de explicar en comparación con el aumento del consumo mundial de combustible.

. es evidente que todavía estamos lejos de comprender todos los procesos naturales que determinan el funcionamiento del complejo sistema terrestre y que deben ser la base para el modelado de los cambios climáticos pasados y futuros.

. en el cambio de la temperatura terrestre es evidente la enorme influencia que ejerce el flujo de la energía solar… la contribución de la energía solar a la dispersión de la temperatura del aire puede ser un 83,5%, mientras que el aporte de dióxido de carbono es sólo un 2,4%.

. toda la moderna forma de vida humana en el mundo (infraestructura, la economía, la agricultura) es tal que cualquier cambio climático (calentamiento global o regional, enfriamiento, humidificación, sequías, etc.) puede ser desfavorable para el hombre, porque el moderno modo de vida se formó y se ha desarrollado rápidamente en un período muy limitado de tiempo, es decir, en el último siglo, y por lo tanto, está adaptado sólo a un ámbito geográfico muy específico.

. el sistema de la Tierra sigue viviendo de acuerdo con sus propias leyes naturales.

. la política climática debe respetar las realidades científicas y económicas.

. No hay emergencia climática. Por tanto, no hay motivo para el pánico y la alarma. Nos oponemos firmemente a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuesta para 2050.

Dejamos aparte la sintaxis de la traducción del artículo. En la tierra hay 1.336 volcanes activos, no sé cuántos se mantienen actualmente en erupción: es posible que las sumas de todas las emisiones a lo largo de un año supongan un volumen extraordinariamente superior de emisiones de las que provoca la actividad humana. Pero desechamos la actividad volcánica, solamente tomamos estas tres variables que son las contribuyentes al calentamiento global de acuerdo con los científicos:

1 flujo de la energía solar, de enorme influencia en el cambio climático,

2 carácter cíclico de los procesos naturales calentamiento/glaciación, principal factor de cambio climático,

3 actividad humana: el curso de la temperatura global es mucho más difícil de explicar en comparación con el aumento del consumo mundial de combustible.

La ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas: la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial. Claramente se perfila como una pseudociencia basada en ingredientes mezclados en ordenadores para la obtención de los modelos requeridos con el fin de autocumplir la profecía: si se cambian los valores cambian los resultados finales. No es ciencia. El denominado “consenso científico” no existe, no es ciencia porque ésta se basa en la comprobación y prueba constante. Para obtener un resultado final en el que quede demostrado que la actividad humana es la causante del calentamiento global -para ser extraordinariamente benévolos- hay que hacer muchísimas trampas al solitario. Se necesita la descripción del proceso de cómo tomó vida esta nueva alarma mundial que adopta título de una tautología, cambio climático, generado a partir de un modelo informático complejo de la que surge esa conjetura autoafirmada capaz de hacer escribir en periódicos de alta difusión cosas como el siguiente titular: Las ciudades europeas quedarán sumergidas por la elevación del nivel del mar y Gran Bretaña se verá sumida en un clima siberiano para 2020. Publicado en The Guardian, 2004. De aquellos polvos, estos lodos diarios que vemos en cualquier lugar, sea prensa, radio, tv, redes. Y a resaltar que la abrumadora mayoría de libros a favor de la alarma antropogénica están escritos por periodistas, mientras que los escépticos que han publicado son todos de acreditados científicos. En cualquier caso y bajo ningún concepto la claque periodística mundial recoge ni una sola vez lo que más de 1.600 científicos y profesionales -hay dos premios Nobel entre ellos- han firmado en la denominada Declaración Climática Mundial con un título: NO HAY EMERGENCIA CLIMÁTICA. https://clintel.org/world-climate-declaration/ CO 2 is not a pollutant. It is essential to all life on Earth. Photosynthesis is a blessing. More CO 2 is beneficial for nature, greening the Earth: additional CO 2 in the air has promoted growth in global plant biomass. It is also good for agriculture, increasing the yields of crops worldwide.

There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more frequent. However, there is ample evidence that CO 2 -mitigation measures are as damaging as they are costly.

Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as global policy tools. They blow up the effect of greenhouse gases such as CO 2 . In addition, they ignore the fact that enriching the atmosphere with CO 2 is beneficial.

Global temperature curve as currently generally accepted from 1850-2020. If we extend the measurements to 2050, we see that the temperature is 1.6 oC higher than in 1850 (‘X-warming’).

Se han dedicado a analizar las afirmaciones contenidas en los informes del IPCC (AR6, el más reciente) y han publicado sus resoluciones de tal manera que Not surprisingly, the book was completely ignored by the mainstream media. En la presentación indican: In short, we conclude that the IPCC has made several serious mistakes. De tal manera que el cambio climático provocado por la actividad humana es una alarma mundial no científica, cuya teoría se basa en argumentos que a su vez tienen diversos y profundos errores detectados por científicos acreditados. El clima siempre está cambiando y no cambia por la actividad del hombre ni es ninguna de sus principales causas.

Lo que queda es una masiva ola ideológica con careta de ciencia amparada en la aceptación partidaria y acrítica por parte de los medios de comunicación, que, como en los tiempos del Club de Roma, ejercen censura sobre cualquier alternativa que la ponga en cuestión y no promueven bajo ningún concepto un debate serio y abierto, inicio de la bajada del soufflé. Los científicos deberían poder abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en las predicciones sobre el calentamiento global, sin sufrir en las instituciones en las que desarrollan su trabajo ningún tipo de represalia. Actualmente en las universidades americanas la burocracia política lleva años ejerciendo una estricta censura a todos los proyectos que no contengan la amenaza del cambio climático. Si no hablas de cambio climático no hay dinero para tus proyectos. Mientras, los políticos deberían contar los costes reales que acarrea semejante panacea universal, así como los beneficios imaginarios de sus medidas políticas. Esas medidas basadas en un clima elevado a solución universal y que no se analiza de forma científica pese a la montaña de titulares con la que nos saludan diariamente. La sociedad tiene pleno derecho a conocer cuáles son los costes de esa lucha y no permanecer ni un minuto más bajo la pesada losa que un día y otro los medios de comunicación y los consejos de ministros aumentan. Se piensa que el clima es ciencia. No lo es. Es la gran palanca de los gobiernos. El gran globalismo. No favorece el bienestar económico… se dan cuenta de que la persona corriente no tiene tiempo para pensar y examinar cada detalle y es una información que la supera. De esto se aprovechan. Los gobiernos colectivistas se dotarían así de un instrumento global y éticamente indiscutido de intervención económica de máximo nivel en la vida de la ciudadanía. Véase la Agenda 2030.