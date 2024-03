A miña experiencia paranormal e o proxecto "A cada un o seu"

De casualidade coincidín cuns amigos na terraza dun bar, saudámonos co típico: que tal? xa vedes, nunca peor! Un deles despois deste saúdos de cortesía mete a man no peto do pantalón e saca unha memoria USB da que me fai entrega. Este aparello deixárallo facía 10 días cunha determinada documentación.

Dígovos que foi un momento emocional e porqué non tamén para o meu entender PARANORMAL, non estou acostumado a este tipo de actos.

Cantas memorias USB, discos, libros, tebeos, cedés, deuvedés, cassetes, etc, nos deixaron e non devolvemos e viceversa?

Propoño que crear unha rede social, un punto de encontro (o departamento de obxectos perdidos da Policía Local colapsaría) para que podamos recuperar todo o que nos prestaron e prestamos e non retornamos e nos retornaron.

Revisemos pois ás nosas estanterías, caixóns, armarios e comecemos o proxecto "A CADA UN O SEU". Todo este mobiliario doméstico agradeceránolo, especialmente as baldas das estanterías.

Ah, iso sí;ah iso é; ah iso está!

E senón hai vontade,...

Que siga o enterro!