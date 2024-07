Manuel Espasandin, vocalista da Orquesta Lira

Coñecido por Manolo "O Ribeiro", con raíces en San Xoán de Cambeda, no verán de 1952, subiu aos de música coa Orquestra Lira, unha formación cuios compeñentes, procedían de Castro, excepto Manuel Suarez que viña de Buxán.

Antes de formar parte do elenco musical de Dumbria, a agrupación inicial fora instrumental, iniciada con oito músicos, chegando a ser once no templete. Uns e outros sindicados e cotizando a Sociedade de Autores, nunha época que algunhas Comisións de Festas, recollían millo nas aldeas para facer frente o contrato, excepto os veciños de Corcubión, Cee e mesmo Muxía que desembolsaban os cartos en efectivo.

O crego de Pereiriña, contratabaos para amenizar todalas festividades xa dun ano para outro, namentras o cura de Couceiro, facia o propio para amenizar os festexos de Santa Mariña de Trasufre.

No lugar do funcionista tocaban a Alborada, facendo o mesmo as personalidades do lugar, sendo agasallados coa "parva" ou mesmo dicir, roscón de pan e ovo e unha copas. Igualmente antes da Misa, tocaban varias pezas, así como a continuación facelo propio, na alzada e procesión, esperando logo a tardiña, por volta das oito para iniciar a festa que se vai prolongar ata meia noite, congregando no torreiro, lugareños e foráneos doutras terras, bailando uns e outros ao son da orquestra, ante a vixiliancia da Benemérita.

Lo dudo, lo dudo, lo dudo

que halles un amor más puro

como el que tienes en mi

A voz inconfundible de Manolo, animador da formación, a mesma que comezara como Agrupación Musical no ano 1947, fundándose despois a Orquestra, que contou con 11 músicos nalgunha época, recorrendo durante o vrao as terras de Soneira e limítrofes, amenizando as Festas do Patrón, freguesías e lugares, onde se escoitaban pezas como "Soy minero", "Camino verde", "Mi carro", "Viva España", "Una paloma blanca" ou "Camino verde".

No lusco fusco daquelas festas, Manuel Espasandin, envolvía Berdeogas, Bujantes, Dumbría, Ezaro, Oliveira, Salgueiro, entre outras aldeas de Fisterra a onde ecoaba a voz do vocalista de Piñeros

Hoy he vuelto a pasar

Por aquel camino verde

que por la calle se pierde

con mi triste soledad