27 días: La música en mi vida

¿Quién no ha disfrutado de una pieza musical, llorado, reído y bailado? La música apela a uno de nuestros cinco sentidos, pero los mueve todos. Me agita todo el sistema nervioso, la piel, el alma y hasta los sueños.

Como artista, siempre he pensado que el arte es uno de nuestros grandes ángeles, que nos usan para llegar a ti de muchas maneras. En este caso, convertido en melodías que nos han ayudado a guardar memorias en lugares muy especiales del corazón. La música, como rama del arte, puede cambiarnos el ánimo, y me atrevo a decir que puede cambiarnos la vida. Si conectamos profundamente con las canciones que día a día son el tema principal de momentos importantes, seremos capaces de entender la importancia de nuestras melodías. Disfruta, pero también presta atención a las cosas que sientes.

Somos la música que compartimos y disfrutamos desde el nacimiento de un bebé, una boda, el romance, el deporte, la moda, nuestros trabajos, momentos de relajación en soledad, pasarla bien con amigas, fiestas, etc. La música es uno de los grandes protagonistas de cada espacio en el que existimos. Tanto es así que nos acompaña en el último adiós, el día de nuestro funeral.

Para mí, sin duda, el romance es una necesidad, una sombrilla, un lugar seguro y uno de mis estados de ánimo favoritos. Por eso las canciones románticas me inspiran de manera especial. Pongo atención a sus letras y a su melodía, y me transporto a otros niveles mentales que me mueven a escribir. La música sensual, por otro lado, me ayuda a entender mi cuerpo y mis deseos, me acompaña a atreverme a sentir y ser. De alguna manera, me guía a crear intensamente y acercarme a mis pensamientos más profundos, me hace sentir muy mujer y lista para expresar lo que quiero y siento. Algunos géneros que también me apasionan son el jazz, la música clásica, el blues, el rock, la salsa, el soul, el bolero, la música disco y, por supuesto, la música de los ochenta. Aunque realmente puedo escuchar otros géneros y disfrutarlos.

La música sacra tiene un sabor muy especial en mi vida. Me ayuda a elevarme de tal manera que puedo aceptar y entender, bajar todos mis niveles de ansiedad y encontrarme a mí misma en un lugar más cómodo para mi alma. Es una conversación muy íntima.

La realidad es que muchos disfrutamos de la música; sin embargo, no todos podemos crearla. Es un don muy especial que, en lo personal, admiro muchísimo. Desde letras edificantes hasta sonidos que nos hacen vibrar. Disfruto mucho el tango y el flamenco. A pesar de que son estilos que no nacieron en mi isla, Puerto Rico, me encanta lo que me hacen sentir y la hermosa fusión que me parece tan sensual y viva. Sin duda, soy admiradora de esos ritmos.

En fin, quería salirme de los temas un poco pesados y compartir con ustedes algo más liberador. Sin duda, disfrutar de la música nos hace sensibles y nos saca de la monotonía, o tal vez nos pone tristes. Lo que no puedes dudar es que está hecha para ti y para mí. Escoge el tema principal de tu vida, de tus días, como si fuera una película, una serie o una novela en la que eres siempre la protagonista y la estrella. Si no compones, cantas ni tocas un instrumento musical, entonces baila, mueve tu cuerpo y mueve tu vida al ritmo de vibras positivas.

Mientras tanto, yo consumo hasta los anuncios, pero siempre, cada día, hay una canción en mis oídos que me habla de muchas maneras, pero sobre todo, me mueve adentro y afuera de lo que soy.

Cuéntame de ti. ¿Qué es para ti la música? ¿Qué canciones te encantan? Haré un playlist especial con las canciones que me sugieras. Conectemos a través de la música. Pasa por mis redes sociales, me encuentras como NAHARA MÍA COLLECTIONS en Instagram y en Facebook. Ahí no solo verás mi arte sino que también encontrarás música. Hasta el próximo domingo.