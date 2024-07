¿La creación cultural como instrumento de control social?

Entiendo y comprendo que es una enorme pregunta, difícil y dura, pero hay que hacérsela, ¿se ha llegado a una etapa histórica que la creación cultural será un instrumento más de control social…?

Hasta ahora, a grandes rasgos, la cultura, en todas sus formas y géneros, era una especie de elite cultural, que se creaban y se transportaban para el presente y generaciones futuras, las obras y elites culturales, que serían los símbolos y paradigmas de cada momento. O, dicho de forma sencilla, se creaban tendencias y estilos e ismos y nombres que eran la escuela que se consagraba, y, por tanto, a través de ella, se movían ideas y afectos y emociones y conceptos a la población en general.

Por lo cual, se seleccionaban nombres y autores y tendencias e ismos. Dicho de forma gráfica y visual, pero muy cercana a la realidad. En una generación, imaginemos existían en un territorio equis, mil poetas. De esos mil poetas, se seleccionaban, con distintos modos y maneras, ya muy probadas y muy experimentadas, se seleccionaban unas escuelas o tendencias, no solo estéticas, sino ideológicas, y, en esa escuela se insertaban veinte nombres. Y, el resto se van perdiendo en la historia. En España esto se ha ido haciendo en la generación del 98, 14, 27, del cincuenta, de la Transición, etc. Y, esto aplicado a todas las artes, géneros, saberes, etc.

Por tanto, la Cultura junto al sistema de Enseñanza oficial y pautado, y los medios de comunicación, eran los tres grandes dragones que controlaban y gestionaban e indicaban los grandes conceptos que las poblaciones tenían que asentir y consentir, tanto a nivel conceptual como a nivel afectivo y sentimental. Puede que a usted le parezca estas afirmaciones son demasiado radicales –además hechas por una persona, este escribiente, enormemente mesurado y prudente en sus juicios, pero creo que es verdad-.

Estamos en un artículo periodístico, todo debe decirse de forma general, no se puede precisar. No lo digo ni siquiera como crítica, ni siquiera como animadversión, sino que es una descripción de lo que ha ido sucediendo, siglo tras siglo hasta ahora, evidentemente, con las diferencias tecnológicas de cada momento… Estos tres grandes lagos: Cultura-cultura, Medios de Comunicación, Enseñanza-Educación son y han sido los grandes sistemas de endoculturación y exoculturación y educación-enseñanza y de comprensión y de aprendizaje de ideas, conceptos, afectos, sentimientos teóricos y prácticos de la población, de todos, de usted y de mí. Y, no lo digo, reitero, como crítica, sino como simple descripción, cierto que habría que matizar…

Pero ahora nos encontramos con otra realidad sociopolítica, o sociocultural o socioideológica… Ahora ha cambiado el paradigma, por diversidad de razones y modos y maneras. Ahora, si el Poder y los Poderes establecidos, quieren seguir continuando gestionando y pastoreando a la sociedad, y, que ésta no caiga en revueltas, revoluciones, contradicciones graves, si quiere que viva en un grado suficiente de sosiego y armonía y paz social. Tiene que utilizar los instrumentos de la cultura, de otra manera y de otra forma. O mejor dicho, a los tres antedichos hay que darle una nueva variedad, un cuarto… en vez, como hasta ahora, seleccionar a grandes nombres y dejar que los otros se olviden. O, mejor dicho, además de continuar haciendo eso… de mil pintores de una generación, al final, solo se recuerdan a cincuenta… los demás se olvidarán y sus obras también…

Ahora, pienso que el poder y los poderes reales y fácticos, y los poderes que ostentan la representación política, legitimada en los sistemas políticos de representación, además de todo lo anterior, tienen que cambiar de paradigma, o mejor dicho añadir otro… Seguir con los veinte poetas de esa generación que son los que serán las grandes figuras que quedarán para siglos posteriores, pero al mismo tiempo, al resto de poetas de cada territorio, sean de segunda o quinta grado de calidad, darles un lugar en la cultura, darles una presencia, aunque sea pequeña, darles una posibilidad de que sus obras sigan existiendo, aunque sean de décima calidad, y, solo sean o sirvan para investigadores del futuro…

Dicho de otro modo, hay que crear o abrir los centros ya existentes, a que los poetas que quieran, puedan enviar sus poemas, que es el ejemplo que hemos puesto. Sus mil poemas manuscritos, realizados durante toda una vida, a un centro físico o material, o también virtual, con registro de la propiedad intelectual, para que nadie les quite su autoría… Y, así de ese modo, esa persona que ha estado trabajando en sus poemas, durante diez o cincuenta años, tendrá una esperanza de que no se pierdan… hay que abrir centros, bibliotecas, fundaciones ya existentes a todas esas actividades culturales de autores de quinta categoría o sin selección previa.

Y, de alguna manera difundir o que estén, creando directorios, etc. Y, esto será un enorme instrumento para que un tanto por ciento de la población, cada día, le dedique tiempo a dicha actividad y no a otras realidades más conflictivas… Sería el deporte, no solo para las masas, sino el deporte cultural para un tanto por ciento de la población, que no solo desea consumir cultura, sino crear cultura…

Así, el poder político de representación legítima, y todos los poderes reales y fácticos, tendrán un gran instrumento para que una parte de la población sigan creando y buscando ideas, haciendo obras de arte y otros saberes, obras de investigación, y, no saldrán a la calle, a crear revueltas…

Puede ser muy duro este artículo, puede ser que a muchos oídos esto no guste, pero pienso que ha llegado el tiempo histórico y cultural. Que si existen mil poetas o mil pintores o mil ensayistas o mil fotógrafos o mil equis, o mil zetas en cualquier oficio, tengan una posibilidad que sus obras, al menos, en papel, perduren para el futuro. De ese modo, toda esa actividad cultural, no se perderá, sea en forma material o virtual, y, así de ese modo, los poderes reales y fácticos, les será más fácil de gobernar y gestionar y pastorear a la sociedad... Así habrá más paz social… ¿¡Usted qué dice…!?

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (24 mayo-28 julio 2024 cr).