Una de Presupuestos

¿De dónde procede la debilidad o la fortaleza de una sociedad? Entre otras muchas cosas, y especialmente, procede de su Ley, en singular, y de la calidad de sus Cuentas Nacionales. Ambas son el fundamento para trazar el camino que nos lleva a Belén o al fracaso. Hay también puntos intermedios en los que la sociedad se va quedando dormida poco a poco mientras le birlan la cartera, pero estas dos mencionadas son las bases sobre las que se sustenta el éxito o el naufragio de una sociedad. Hoy tocan cuentas.

¿Por qué España es una medianía? Por leyes -no por Ley- y por cuentas. Las Cuentas Nacionales no crean puestos de trabajo ni facturan, pero pueden destruirlos y llevar a la sociedad al fracaso en un santiamén. Tomo como ejemplo de cuentas los presupuestos del 2023, vigentes en 2024 por prórroga ya que el Gobierno no los presentó a debate. En relación a la medianía tengo a la vista un gráfico en el que se presentan las regiones europeas clasificadas por renta per cápita 2022: para llegar a una región española tenemos que bajar al puesto 42 en donde la Comunidad de Madrid tiene una puntuación de 123,5 (U E = 100). El primero de la clase es la región irlandesa de Southtern con 341,4 puntos mientras que las 50 mejores regiones alcanzan una puntuación de 154 puntos, gráfico que puede darnos una idea de cómo estamos: solamente entra una región española entre las 50 primeras europeas. Pero vamos al grano.

No voy a entrar en mucho detalle de cada partida, en cuanto llevaría a un análisis del que no dispongo de tiempo ni de la información posible, así que pondremos las grandes partidas encima de la mesa y, como en el I Ching, veamos la figura que sale, si tigre o grulla. ¿Qué ingresamos y qué gastamos? (Importes en miles de €.)

En primer lugar, hay que constatar que nunca antes se han detraído tantos recursos de la ciudadanía, de tal manera que la recaudación tributaria se encuentra en máximos históricos: 330.000 millones de €. En contrapartida, las obligaciones inapelables que tenemos alcanzan casi los 400.000 millones de €. Si aquí finalizara el Presupuesto tendríamos que ir a pedir a los mercados financieros un préstamo por unos 70.000 millones de euros para mantener la estructura. El hecho de que gastemos muchísimo más que los recursos que disponemos tiene tal fuerza en la élite -y en la sociedad que la acompaña- que podría afirmarse que, desde las primeras bancarrotas de la nación, allá por los tiempos de Carlos V y Felipe II, se podría decir que seguimos la misma trayectoria. Gastamos mucho más de lo que ingresamos, año tras año, presupuesto a presupuesto, autonomía a autonomía, diputación a diputación, ayuntamiento a ayuntamiento… hasta llegar a las cuentas nacionales que lo manifiestan como el mal aliento con solo abrir la boca. Por eso la denominación de todas las fuerzas políticas que basan su actuación en el gasto tienen la denominación de "retrógradas" porque cumplen exactamente los términos del concepto: se aplica a lo que vuelve o camina hacia atrás. No son progresistas y avanzados como piensan, por el contrario, son profundamente rancios, reaccionarios económicamente y pese a toda la alharaca mostrada día tras día… las sociedades regidas por el gasto van desde naciones quebradas a naciones con muchísimos problemas: Francia, por ejemplo, toda ella es un problemón andante, y sería mucho menor su problema si fuera una nación próspera, pero no lo es porque está atada al gasto desde hace décadas y el gasto cumple su función: no da elevado a la nación y manifiesta su deterioro paso a paso. Fíjense en todas las naciones que van a superar a Francia: ése es el resultado del gasto público.

Decía que el presupuesto continuaba. Habrá que invertir: las inversiones no llegan al 10% de los ingresos tributarios, asunto que realmente retrata la gestión de los Once Mil políticos de Apollinaire: autovías, hospitales, centros de investigación… pongamos que cada uno tenga un coste medio de 3.000 millones de €… ¿cuántos construye la nación al año -los Once Mil- después de retirar de la libertad económica semejantes 330.000 millones de €? 10. La Política realiza 10 proyectos y remata su benignidad. La montaña pare un ratón. Podríamos comparar con los proyectos que realiza al año la inversión privada. En la otra partida, en cambio, el Gobierno lo da todo, es el gasto discrecional a su disposición y aquí se desparrama como si no hubiera límite -en la inversión no, pero en el gasto político a tope-, son las partidas con las que pretende ganar votos. Así, lejos de ajustar el gasto a los ingresos disponibles, lo que hace es incrementar el gasto político con dinero que no tiene y que lo va a pagar con DEUDA. Gasta casi 60.000 millones de manera casi discrecional constituyendo una partida inmensa de gasto político con el que, entre otras cosas, "compra" votos como si fueran caciques del XIX. Hay que aclarar este asunto y más adelante volverá a entrar en liza.

Llegan en este momento al Presupuesto -además de operaciones de préstamos y demás para financiarse a corto- entran diversas partidas de ingresos que se caracterizan por su inestabilidad: son reintegros, ventas de bienes, enajenación de inversiones… un batiburrillo que aguanta el papel y que hemos de comprobar posteriormente en los presupuestos ejecutados en cuánto quedan estas partidas. En cualquier caso y en el pasivo se incluyen tanto las inversiones presupuestadas como el gasto discrecional que va a manejar la burocracia política para perpetuarse en el poder mientras sus acólitos les aplauden.

Una vez contabilizadas las partidas anteriores, los sumatorios de Ingresos y Gastos están tal que así:

457.095.248.460 Ingresos ………... Gastos 486.021.570.090

La diferencia es el DÉFICIT PÚBLICO anual. La historia de los últimos 25 años es la historia de los continuos déficits anuales que han ido incrementando la burra de Balaam. Casi VEINTINUEVE MIL millones de € que hay que pedir prestados. Se suma al volumen inmenso y antieconómico de la DEUDA PÚBLICA que sigue su camino inexorable y que aún no ha dicho ni mú en las partidas del Presupuesto. La Deuda llama a la puerta del Gobierno y le dice: ok, sumo los 29.000 millones, ya están anotados los más de 30.000 millones de intereses, y ahora presupuesta recursos -sácalos de la posible inversión en sanidad, educación, innovación…- para salvaguardar también el pago de los vencimientos del año. El Gobierno presupuesta exactamente 97.521.737.010 € como un rejón en la vitalidad de la nación.

No hay por donde cogerlo. Es tal la ignominia hacia los ciudadanos que solamente los cargados ideológicamente hasta las orejeras lo tragan como bolo de capón. Hay que recordar aquí que a los 30.000 nuevos funcionarios prometidos… ¿con qué les va a pagar el Gobierno? Con Deuda. Con un par. Antes he hablado de presupuestos presentados al Congreso -que tampoco, este Gobierno incumplió la obligatoriedad de presentación a la Cámara de los presupuestos anuales y automáticamente se prorrogaron al 2024- y realmente lo que hay que ver son los presupuestos ejecutados, aquellos de donde se obtendrán las partidas reales. Toda esta parafernalia es la historia de un camino equivocado. Todo desemboca en el hoyo y la mediocridad y en el deterioro radical si no fuera por la fortaleza de la economía privada que lo sustenta todo mientras pueda, a la vez que la nación orbita no muy lejana del guá llevada del ronzal por el Herror Socialista: “los retrógrados” que forma toda la izquierda… y bastante derecha.

Hay que precisar varias cosas:

1 el volumen de DEUDA PÚBLICA es hoy un 60% superior al de 2013, en la que se contabilizaba 1 BILLÓN de € de deuda. En el 2000 eran 375.000 millones. Hoy más cerca que nunca de no tener alternativas si vienen mal dadas: 1 billón 600.000 millones de €.

2 la carga anual de INTERESES DE LA DEUDA alcanza hoy los 30.000 millones de € anuales. Por ejemplo: 10 años = 300.000 millones tirados a la basura.

3 la DEUDA PÚBLICA española está calificada por las agencias internacionales como Baa1, dentro del tramo Grado Medio Inferior. A dos pasos hacia abajo se encuentra la calificación de Grado de No Inversión, asunto que supondría ser considerado Bono Basura -como los de la Generalidad del nacionalismo catalán- y los tipos de interés nos encaminarían al default, el impago. Como cualquier Argentina peronista.

4 En el año 2011 estábamos en el grado máximo de inversión Aaa. Para volver a esta posición necesitaríamos subir hasta 7 calificaciones de Deuda. Las calificaciones determinan el tipo de interés al cual se pagan los intereses de la deuda.

La DEUDA está financiada por inversores institucionales y particulares, nacionales y extranjeros. Financian dos cuestiones: los déficits anuales en los que de continuo incurre la Política española, y financian también los vencimientos de refinanciación de la Deuda. ¿Cuándo hay problemas? Son testigos del asunto: Zapatero, la ex primera ministra británica y, más lejos, Grecia. Cuando los inversores dejan de financiar la Deuda de un determinado país, o le exigen un tipo de interés sensiblemente superior al pagado hasta entonces, a los Gobiernos no les queda más remedio que, como mínimo, cambiar el rumbo de sus políticas.

Y cuando los inversores consideran que la Deuda de un determinado país va por el camino de la insostenibilidad, dejan de comprar nueva deuda e intentan deshacerse de la que ya tienen.

La DEUDA PÚBLICA es el camino de los retrógrados, es el camino socialista, un inmenso peso muerto en la vitalidad de la nación ya que obliga perentoriamente a su alimentación continua: todo lo que se paga en Deuda hay que sacarlo de la sanidad, de la educación, del transporte, de la investigación… la Deuda pública nace del gasto político (coste) por incompetencia, por ideología. En lugar del gasto público político ineficaz, discrecional, antieconómico, creador de parásitos, la sociedad tiene que dedicar sus esfuerzos al empleo, a la inversión y al incremento de la productividad (ingreso), que son las fuentes de prosperidad de una nación. En lugar de gastar 60.000 millones de € en políticas inútiles que restan y deterioran las cuentas públicas y la riqueza general de la nación, la solución para los “subvencionados” no es otra que el empleo y a correr, y para que se expanda el empleo hay que liberarlo de costes e imposiciones normativas de todo tipo, tanto a los puestos de trabajo como a la actividad de inversión. En su lugar nunca como hoy el empleo “cuesta” tanto, rodeado como está de imposiciones legales de los que nunca han pegado chapa, lo que provoca que siga existiendo una bolsa inmensa de personas sin empleo que realiza dos funciones: provoca que los sueldos tiren a la baja porque en la poca calificación hay miles para elegir; y por otro lado la sociedad “tira a la basura” más de 20.000 millones anuales en pagas de desempleo que en su mayor parte podrían ahorrarse. ¿Diez años de desempleo? 200.000 millones “tirados” a la basura. Y así seguiremos mientras no atajemos el asunto fundamental: educación/empleo/inversión. Cuando hablo de inversión, hablo de inversión empresarial, claro, la única que crea empleo.

Para cuadrar las cuentas públicas y detener el deterioro anual que las acompañan hay que minorar al máximo las partidas del desempleo y de intereses de la deuda, que son las partidas con mayor facilidad de reducción. De inmediato atacar el gasto político discrecional, eliminarlo en su mayoría y con ello se podría conseguir el equilibrio presupuestario para no volver a incrementar la deuda ni un puñetero € más. Habría más empleo, más inversión, mejores sueldos y mayor calidad presupuestaria de las Cuentas Públicas. ¡Sencillo, eh! Otro día hay que hablar de lo que no habría.