A decepción inesperada

"A decepción é unha emoción dolorosa que se esperta nunha persoa ao incumprirse unha expectativa construída, xeralmente en torno ao comportamento doutra persoa ou en relación a algún acontecemento".

Pasado un ano e pico, entrístecenme certas situacións na xestión municipal en Poio. Xa non é polas políticas en si, que tamén, pois prometeron moitas cousas que de momento non están cumprindo. Por que digo "decepcionado"? É evidente. A xente que optou polo necesario cambio político despois de máis de 28 anos de reinado nacionalista cos seus socios socialistas, fíxoo por verdadeira xustiza social, e os únicos que poderían ser o recambio era o Partido Popular, o único que representaba á "oposición".

A decepción non só describe a situación política en Poio, é moito máis. Trátase tamén do trato dos seus dirixentes que o fan, segundo o meu criterio, con certa desconsideración, con chulería política, raiando en ocasións coa falta de respecto. Aínda que as miñas críticas non sexan do seu agrado, eles son os que gobernan, os que xestionan os caudais públicos, incluídas as subvencións ás distintas asociacións, etc.

Por todo iso e por moito máis que me reservo, estou decepcionado en xeral pola situación de deterioro que sufrimos os cidadáns de Poio: o mantemento, as prioridades no interese xeral dos seus veciños, todo segue igual ou peor. Nunca houbo tantas festas, tantos eventos festivos como neste último ano.

Non quero dicir que non haxa festas, pero debe haber outras necesidades perentorias de interese, de necesidades das persoas máis necesitadas. Por todo iso estou "decepcionado".

Enrique Lorenzo Rial