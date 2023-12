Como ser "probador de videoxogos", o novo curso formativo da UNED

As instalacións do centro asociado á UNED de Monte Porreiro acollerán entre os días 5 e 21 de decembro un curso de "game tester" ou, traducido ao castelán, "probador de videoxogos", unha actividade que ten unha gran importancia para este sector.

O curso, que poderá ser seguido de forma presencial ou en liña, en directo ou en diferido, contará con Perfecto Antonio Carballo Oliveira como relator. Estará dirixido, principalmente, a persoas apaixonadas polos videoxogos que queiran comprender esta figura.

Entre os obxectivos que contempla este curso están facer entender ao alumnado a importancia dos analistas de calidade nesta industria, aprender a detectar erros e clasificalos, axudar a resolvelos e adquirir os coñecementos básicos sobre o desenvolvemento de videoxogos.

O curso terá 10 horas lectivas, un custo de 25 euros por alumno e impartirase os martes e xoves en horario de 18 a 20 horas.

O martes 5 de decembro, o alumnado asistirá a unha introdución sobre o curso, coñecerá como se fai un videoxogo e as partes implicadas no seu desenvolvemento e aprenderá a definición do analista de calidade e os requisitos que se necesitan.

A clase do martes 12 de decembro estará enfocada a determinar as funcións do probador, metodoloxía básica e a como detectar erros ou defectos no software.

O xoves 14 de decembro o curso centrarase na explicación das diferenzas entre analista de calidade e a figura do probador, na importancia do tempo, nos tipos de erros e como axudar a solucionalos, entre outros contidos.

Nas dúas últimas xornadas, o martes 19 e o xoves 21, os alumnos introduciranse no Agile, aprenderán a usar plataformas como Jira, realizarán un repaso do vocabulario utilizado neste mundo ou realizarán unha proba final para detectar erros.