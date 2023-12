Parte da provincia de Pontevedra en alerta laranxa debido ás fortes choivas

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) informa de choivas fortes en boa parte da costa da Comunidade galega, que poden chegar a ser especialmente intensas co paso das horas en zonas concretas, como parte das provincias da Coruña e Pontevedra, que estarán en alerta laranxa.

Segundo a previsión, de Meteogalicia na provincia de Pontevedra os efectos deste episodio de meteoroloxía adversa deixarase sentir a partir das primeiras horas da madrugada deste xoves.

Entre as doce da próxima noite e as doce do mediodía do xoves espéranse 80 litros por metro cadrado.

Nos municipios costeiros espéranse refachos de vento de 80 quilómetros por hora e ondas de 4 a 5 metros que poden chegar a 6 metros na noite do xoves.

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia Primeira da Xunta activou esta a alerta laranxa por choiva no suroeste da Coruña e nas Rías Baixas, na provincia de Pontevedra.

Tamén está activa a alerta amarela por temporal costeiro en todo o litoral galego e por ventos en terra do suroeste de ata 80 quilómetros por hora no oeste da Coruña e na Mariña de Lugo.

Por este motivo, e co fin de garantir a seguridade dos bens e as persoas, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, informou da situación aos concellos da provincias afectadas; deputacións, servizos provinciais e agrupacións de voluntarios de Protección Civil e aos clubs náuticos, entre outros.

Ante as fortes chuvias recoméndase circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a asolagarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos.

Aconséllase consultar a páxina web do CIAE 112, que conta con información meteorolóxica e con ligazóns de interese.