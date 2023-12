As chuvias continuarán enchoupando as Rías Baixas ata mediados da vindeira semana

Persoa camiñando baixo a chuvia © Mónica Patxot

Este venres festivo do 8 de decembro, Galicia permanece nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. O ceo permanecerá durante todo o día parcialmente nubrado con precipitacións intermitentes máis frecuentes nas comarcas atlánticas, segundo a información facilitada polo servizo de Meteogalicia.

A cota de neve sitúase nos 1.200 metros. Durante a noite, entre o venres e o sábado, entrará unha fronte cálida que deixará precipitacións en xeral débiles, que se trasladarán de oeste a leste da comunidade. As temperaturas situaranse na comarca de Pontevedra entre os 9 e os 16 graos con vento frouxo de compoñente oeste.

O sábado 9 a situación manterase igual entre altas e baixas presións con circulación do suroeste que traerá humidade ás Rías Baixas. Espérase un día de ceos moi nubrados en xeral e con choivas débiles en diferentes puntos da metade oeste de Galicia, máis frecuentes nas comarcas atlánticas. As temperaturas situaranse entre os 14 e os 18 graos con vento suroeste moderado.

Todo continuará igual durante o domingo 10 coa presenza de ceos con abundantes nubes e posibilidade dalgunha choiva débil, illada e ocasional. As temperaturas mínimas situaranse en 15 graos mentres que as máximas estableceranse en 16 con ventos do sur-suroeste, moderados en xeral.

A primeira metade da próxima semana caracterizarase pola presenza deses ventos do suroeste e a elevada probabilidade de precipitacións en xeral, con maior cantidade de choivas na franxa atlántica. As temperaturas situaranse en valores suaves, con pouca oscilación térmica.

Será a partir do xoves 14 cando se espera un predominio de altas presións e a chegada de tempo seco, pero coa chegada de frío a primeiras horas do día.