Apertura do prazo para solicitar un posto no Mercadiño de Nadal no primeiro andar do Mercado de Abastos

O Mercado de Abastos durante o Nadal © Mónica Patxot

A concellería de Promoción Económica do Concello de Pontevedra publicou as bases para todas aquelas persoas e entidades que desexen participar no programa 'Nadal no Mercado'.

Na primeira planta da Praza de Abastos instaláronse unhas casetas para acoller un mercado creativo no que se poderán ofrecer artigos singulares relacionados coa economía creativa.

Este mercadiño destínase a público adulto e infantil e permanecerá aberto desde o mércores 27 de decembro ao domingo día de fin de ano.

As persoas interesadas poderán tamén solicitar a concesión dun posto de comida e bebida no mesmo espazo do recinto.

Aquelas persoas que teñan interese en participar poden consultar as bases e cubrir a inscrición nesta ligazón da dirección web do Concello de Pontevedra.