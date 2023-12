Máis de 300 persoas acompañarán a comitiva dos Reis Magos na cabalgata de Poio

Obradoiros de preparación do acto dos Reis Magos en Poio © Concello de Poio Obradoiro de Nadal en Poio © Concello de Poio

Integrantes das ANPAs de todos os centros escolares de Poio, comparsas e batukas teñen previsto participar na cabalgata que o Concello organiza para a visita dos Reis Magos ao municipio na que se espera reunir unha comitiva de máis de 300 persoas.

Durante estas xornadas xa traballan na elaboración de accesorios e elementos que utilizarán con motivo desa data tan esperada polo público infantil.

Durante as últimas semanas, escolares e adultos participaron en obradoiro para crear eses complementos.

Dentro da programación do Concello de Poio para estas festas, durante a xornada deste sábado 9, as familias tamén teñen unha cita na Aldea do Adro de San Salvador. Neste espazo gozarán co tren máxico. Ás 16.30 horas comezará a música co pasacalles da batuka Canecos.

Ás 17.30 horas está previsto que se inicie o espectáculo de música e baile Aldea do Nadal, de Nelson Quinteiro. En caso de choiva, a función trasladarase ao salón de actos parroquial.

A partir das 19.00 horas, no interior da igrexa, celebrarase o XXIII Concerto de Nadal, que organiza a Coral de Poio.

OBRADOIROS CREATIVOS

Tamén se atopa aberto o prazo para que as persoas interesadas se apunten aos obradoiro creativos que se poñerán en marcha na Casa Rosada, na parroquia de San Salvador, durante o martes 19 e o xoves 21 de decembro.

Realizaranse adornos e centros de Nadal no primeiro, mentres que o segundo consistirá na elaboración dun gnomo do Nadal.

As inscricións deben realizarse no teléfono 986.872.401.

Estes obradoiro están destinadas a persoas adultas e son gratuítas.