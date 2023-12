Ribadumia presenta a súa programación de Nadal

O alcalde do Concello de Ribadumia, David Castro, presentou este xoves a programación de Nadal no Salón de Plenos municipal acompañado de representantes da Asociación GOTAS e as ANPAs do CPI Julia Becerra Malvar e CRA de Ribaduma.

A vindeira semana dará comezo a programación de Nadal no municipio coa posta en marcha dos inchables que se colocarán na Praza do Concello. Desde o 20 de decembro ata o 7 de xaneiro, a pequena veciñanza poderá desfrutar destas atraccións en horario de 16 a 21 horas.

O sábado 23, Papá Noel chegará a Ribadumia para repartir ilusión e felicidade entre os pequenos da casa, aínda que tamén para os que non son tan pequenos. Ás 11 horas estará no Concello para recoller as cartas dos nenos e, pola tarde, a partir das 17 horas fará un percorrido por Ribadumia en compañía do Club Ciclista Ribadumia. Nesta papanoelada en bicicleta poderán participar todas as persoas que así o desexen, sen necesidade de inscrición previa.

Ese mesmo día celebrarase o CarNadal, iniciativa colaborada pola Asociación GOTAS e as ANPAs dos colexios. A partir das 16 horas haberá programación na Praza do Concello para todas as idades, sendo as primeiras quendas as destinadas ao público infantil. Desde as 16 ata as 18 horas, haberá obradoiros infantís organizados polas ANPAs que precisarán dunha inscrición previa no 665 87 23 60 ata o 20 de decembro. De 18 a 20 horas será a quenda da animación musical para toda a familia a cargo do ‘Dúo Los Dinámicos’. A partir deste momento, os máis maiores tamén poderán gozar da velada coa actuación de Maefield DJ Set, concursos e moitas sorpresas para todas as persoas que veñan disfrazadas.

O xoves 28 de decembro, desde as 11:30 ata as 13:00 horas, o paxe real estará no edificio do Concello recollendo con ilusión as cartas que todos os ribadumienses lle escriban ás Súas Maxestades de Oriente. A cambio, o paxe repartirá larpeiradas para adozar a espera dos Reis Magos.

O mércores 3 de xaneiro do novo ano, ás 16:00 horas, na Casa de Cultura de Ribadumia terá lugar un obradoiro para nenos de entre 5 e 12 anos. Nel poderán poñer en práctica toda a súa creatividade e plasmar as súas ideas de Nadal. Os pais e nais que queiran inscribir á rapazada poderán facelo chamando por teléfono ao Concello ata o 28 de decembro.

O venres 5 de xaneiro, Ribadumia recibirá a visita dos Reis Magos. O percorrido iniciarase a primeira hora da tarde polas parroquias. Posteriormente, a partir das 18:30 horas, a Cabalgata de Reis sairá desde Os Castaños ata a Praza do Concello, onde terá lugar a recepción oficial. Nesta procesión, as Súas Maxestades irán acompañadas da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia con panxoliñas e demais cancións típicas do Nadal. Haberá tamén flocos de millo e algodón de azucre para todos os asistentes.

O Concello de Ribadumia convida a toda veciñanza do municipio a asistir aos actos preparados para estas festas. A oferta de entretemento proposta polo goberno municipal incorpora actos de diversa índole e para todos os gustos, onde se poderá gozar tanto cos amigos como coa familia, onde os principais protagonistas serán os máis pequenos do municipio pero sen esquecer tamén a diversión e entretemento dos adultos e maiores.