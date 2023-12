Causa danos en dous postes da luz nun accidente en Cambados sen que se rexistraran feridos

Poste derrubado no accidente en Castrelo, Cambados © Servizo de Emerxencias Situación en que quedou un dos postes accidentados © Servizo de Emerxencias Turismo accidentado en Meaño © Servizo de Emerxencias

Ás 15.30 horas deste martes rexistrábase un accidente de tráfico en Quintáns, na parroquia cambadesa de Castrelo.

A persoa que conducía o vehículo provocaba danos en dous postes da luz coa derriba da instalación.

Ata o lugar desprazábase o servizo de Emerxencias do Concello de Cambados e unha patrulla da Garda Civil de Tráfico.

Malia o impacto, ningunha persoa resultou ferida, segundo informan os servizos de Emerxencias que acudiron ao lugar.

OUTROS DOUS ACCIDENTES NO SALNÉS

Si foi necesario trasladar á condutora do turismo que sufría un accidente de tráfico na autovía AG-41 no municipio de Meaño, tamén na comarca do Salnés.

O suceso producíase ao redor das 09.50 horas e a muller foi evacuada ao Hospital Montecelo con dor cervical e torácica.

Ademais do servizo de Emerxencias de Cambados, tamén interviña a Garda Civil de Tráfico, unha ambulancia do 061 e mantemento de estradas.

Un terceiro accidente na mesma comarca sucedía ás 08.00 horas na EP-9002 ao seu paso por Modia, en Cambados.

Neste caso, as persoas implicadas non precisaron asistencia sanitaria.