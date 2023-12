Recollen 900 quilos de residuos electrónicos na campaña promovida no campus

Residuos eléctricos e electrónicos recollidos no campus © DUVI / Universidade de Vigo

Setenta e tres equipos informáticos e de telecomunicacións en desuso, trinta e un monitores, pantallas e televisores, ademais de 120 quilos de pequenos aparellos ou compoñentes de informática foron almacenados durante os últimos días nas facultades do campus de Pontevedra dentro da XVII Semana de Recollida de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

En total lográbase reunir un montante de 900 quilos destes elementos, entre as diferentes pezas depositadas por profesorado, persoal non docente e alumnado do campus.

A Escola de Enxeñaría Forestal e o edificio que alberga ás facultades de Comunicación e de Dirección e Xestión Pública foron os centros nos que se depositaron máis materiais dentro dos recintos universitarios da cidade, entre os que se atopaban a Casa das Campás e o pavillón.

Esta campaña promóvese desde a Vicerreitoría do campus coa intención de sensibilizar á comunidade universitaria da importancia de realizar un tratamento adecuado deste tipo de residuos.

Desde o organismo universitario trasladáronse os 900 quilos, durante as últimas horas, a un xestor autorizado na manipulación destas pezas para a súa xestión.