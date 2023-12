En marcha un club de debate entre dous centros educativos locais titelado por Dirección e Xestión Pública

O decano Enrique Varela durante a primeira sesión do club de debate © DUVI - Campus Pontevedra - Universidade de Vigo

Durante este mes de decembro, alumnado de secundaria do IES A Xunqueira II e de Los Sauces participaban nunha primeira sesión da iniciativa que promove o grao de Dirección e Xestión Pública para crear un club de debate.

Nesta primeira sesión formativa ofrecéronse nocións de oratoria a través dun profesor da Universidade San Pablo-Ceu e, a continuación, o decano Enrique Varela e o profesor Ignacio Fernández, coordinadores da proposta, explicaban o funcionamento desta idea para acometer a organización dos equipos e a realización dun traballo sobre o tema que será tratado nas sesións: obxectivos do desenvolvemento sostible.

En xaneiro continuará o club de debate cunha "simulación" dirixida a ampliar a formación a través de dinámicas destinadas a potenciar as argumentacións de fronte ao encontro final.

Varela explica que este club de debate, de carácter non competitivo, pretende adestrar unha habilidade fundamental, tanto no mundo presencial como no virtual, con capacidade de argumentación e fórmulas oratorias.

Trátase dunha iniciativa aberta a estudantes de tres materias do grao que se imparte no campus pontevedrés, que ademais deberán realizar outro debate no marco dun proxecto de innovación docente.