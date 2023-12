O orzamento de Soutomaior supera por primeira vez os 5 millóns de euros

O goberno local de Soutomaior ten previsto aprobar este xoves 21 de decembro os seus orzamentos para o próximo ano, cunhas contas que o alcalde Manu Lorenzo cualifica de "históricas".

Será a primeira vez que o orzamento municipal supere os 5 millóns de euros, coa previsión de aprobalos no ano en curso e poder contar con capacidade de gasto desde o principio de 2024.

Os orzamentos 2024 de Soutomaior contemplan preto de 400.000 euros de fondos propios para investimentos, un 24% máis que o previsto en 2023, o que sumado coas achegas doutras administracións levará a case un millón de euros a capacidade de investimento.

Entre os proxectos previstos e con partida orzamentaria destacan, asegura o goberno local, a instalación de saneamento e actuacións urbanísticas no ámbito rural e urbano, como tamén un aumento de ata 2.000 horas no Servizo de Atención ao Hogar (SAF) e unha subida salarial para todo o persoal do Concello, cun incremento que rolda os 150 euros mensuais.

"É un orzamento serio para un proxecto ambicioso. Un proxecto que ten en conta a toda a veciñanza e que non deixa a ninguén atrás", defende Manu Lorenzo.

En canto ás taxas e impostos municipais, conxelaranse durante o próximo ano á vez que se reorganiza o gasto coa intención de aumentar un 30% as partidas de sanidade, cultura, educación e deporte, un 14% nos servizos públicos básicos e un 12% en actuacións de carácter económico e infraestruturas, segundo defenden os responsables do goberno municipal.

En definitiva para o rexedor "estamos ante un orzamento histórico. Un orzamento transformador, de progreso, eficiente e participativo. Un exemplo de boa xestión do diñeiro dos nosos veciños e veciñas, que vai permitir unha importante transformación de Soutomaior que beneficie a toda a veciñanza".