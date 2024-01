Noa é a primeira bebé do ano 2024 nacida no Hospital do Salnés.

A pequena naceu á unha e vinte da madrugada deste martes 2 de xaneiro e cun peso de 3 quilos e 520 gramos.

A súa nai, Verónica púxolle o mesmo nome que a avoa.

Foi un bo parto dixo a nai cando recibiu aos medios acompañada da súa parella e o seu fillo. Esta familia reside en Cambados.