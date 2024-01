A asociación de Titulados Náutico Pesqueiros afirma: "as boliñas plásticas deixan en ridículo os dispositivos de vilixancia costeira"

Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda da Xunta, e o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, observan pellets de plástico © Xunta de Galicia

A presenza de plásticos nas praias de Galicia durante as últimas semanas provocou a reacción de AETINAPE, Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueira, a través dun comunicado no que arremeten contra a Xunta de Galicia e o Goberno estatal ao entender que se incorre nunha "nova vergoña internacional nivel 'Prestige'".

Afirman que é "unha demostración máis da escasa operatividade do sistema de vixilancia costeira do Estado; ao que hai que engadir a necesaria observación ambiental da costa e augas interiores que, desde terra e mar, debería exercer a Xunta de Galicia".

No escrito engaden que "a prolífica existencia de medios de prevención marítimos, aéreos e terrestres converteuse nunha pantasma burocrática ante o ridículo espectáculo que están a ofrecer ante os millóns de boliñas de plástico que poñen en perigo o ecosistema e a salubridade costeira".

E critican duramente a refrega de "e ti máis" entre os responsables políticos do goberno autonómico e estatal que "estimula a vergoña allea e, o que é máis grave, impide actuar con celeridade na organización dos dispositivos necesarios" para resolver a actual situación.

Por este motivo, desde AETINAPE esixen que ambos os gobernos deixen de culparse, "abandonen a nauseabunda ocultación da realidade, realicen a necesaria autocrítica e poñan todas as súas capacidades ao servizo da rexeneración costeira. Non é de recibo deixar toda a carga de traballo nas mans de persoas voluntarias e municipios afectados".

Lembran tamén que o dano á natureza é un dano a toda a cidadanía e "son os gobernos quen debe reparalo e despois cobralo a quen causase ese dano". Inciden en que se revisen os protocolos ambientais: "a sociedade galega e española debe coñecer en que aspectos fallaron os gobernos para que a cidadanía tivese que decatarse deste grave problema ambiental a través das redes sociais".

"Só cando a súa presión fíxose patente, os gobernos empezaron a desperezar, ben a súa somnolencia, ben as súas perversas intencións de ocultación, ambas as dimensións deleznables e vergoñosas. Un episodio que lembra a traxedia ambiental provocada polo afundimento do Prestige", conclúe duramente o comunicado emitido polo colectivo que representa a titulados Náutico-Pesqueiros.