Satisfacción polo nomeamento de novas secretaria e interventora do Concello de Cuntis

O Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública procedeu a publicar no Boletín Oficial do Estado deste martes 9 de xaneiro os nomeamentos de novos funcionarios de carreira para as prazas de Secretaría e Intervención do Concello de Cuntis.

O nomeamento tanto da nova secretaria do Concello como da nova interventora será vixente no prazo dun mes a partir da publicación no BOE.

O alcalde Manuel Campos manifestou a súa satisfacción polos nomeamentos realizados polo Ministerio dado que as prazas xa levaban un tempo cubertas en comisión de servizos.

Con estes nomeamentos as dúas titulares cubrirán o organigrama dos postos de habilitados do Concello de Cuntis e permitirán unha maior axilidade na tramitación de expedientes da administración local.