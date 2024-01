Mellorar o parque infantil e repoñer as porterías da praia, principais demandas dos veciños de Lourido ao alcalde

O alcalde de Poio, Ángel Moldes, reuniuse este xoves con representantes da asociación de veciños de Lourido para coñecer as súas demandas, entre as que destacan a mellora do parque infantil e a reposición das porterías da praia.

Segundo a información facilitada polo Concello, a maioría das necesidades detalladas polos veciños están relacionadas "coa falta de mantemento dos últimos anos tanto na área de xogo como nas pistas deportivas".

A asociación sinalou a necesidade de revisar o estado de todos os xogos do parque infantil e eliminar os charcos, así como recuperar unhas porterías que se retiraron hai anos na área da praia sen que fosen substituídas.

Ademais, estiveron comprobando o deterioro do firme no camiño Mato, onde é necesario actuar.

Moldes explicou que o obxectivo do goberno local é dar resposta este ano a pequenas actuacións, algunhas delas novas e outras de mantemento, que cos anos foron quedando esquecidas pero que son importantes para mellorar a calidade de vida e os servizos dos veciños.

O alcalde tamén subliñou que para o goberno local é "fundamental" manter este tipo de contactos coa cidadanía e cos colectivos, porque eles son os que mellor coñecen a situación de cada lugar e cales son as principais necesidades e prioridades, e manifestoulles toda a súa implicación e atención ás cuestións que lle trasladaron.