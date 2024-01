Previsto un día de visitas ao patrulleiro Tabarca da Armada na súa escala en Vilagarcía

Buque 'Tabarca' da Armada © Escuela Naval de Marín

Está previsto que na mañá do venres 26 chegue ao porto de Vilagarcía de Arousa o patrulleiro 'Tabarca' (P-28), pertencente á Armada Española. Permanecerá alí ata o sábado 27 dentro dunha acción que forma parte da patrulla de Vixilancia e Seguridade Marítima que a embarcación realiza en augas do litoral de Galicia entre o 22 e o 27 de xaneiro.

Con motivo da visita, está prevista unha xornada de visita ao buque. Será o venres 26, entre as 10.00 e as 13.00 e entre as 15.30 e as 18.30 horas nas instalacións portuarias.

As visitas permitirán realizar un percorrido polo barco coa posibilidade de coñecer os equipos e as capacidades que presenta este patrulleiro, ademais da dotación e a forma na que se vive a bordo durante os traxectos.

Esta embarcación é a oitava da Clase 'Anaga', formada por dez unidades, tres delas en servizo. Cada buque leva o nome dunha illa ou dun illote do litoral de España. Neste caso, Tabarca é a denominación dunha pequena illa de Alacante, que se atopa ao suroeste da localidade de Santa Pola.

O patrulleiro foi construído na Empresa Nacional Bazán, a factoría de San Fernando en Cádiz. Botouse o 23 de decembro de 1980 e foi entregado á Armada un ano máis tarde.

Tabarca forma parte da Forza de Acción Marítima, ao Mando das Unidades da Forza de Acción Marítima de Ferrol (MARFER). A base deste buque atópase na Escola Naval Militar de Marín desde que comezaron os seus servizos no ano 1981.

Realiza como misión principal a vixilancia marítima mediante presenza naval e, como misión específica, encárgase do control dos espazos marítimos de interese nacional. Tamén colabora de maneira habitual no adestramento do alumnado da Escola Naval. O comandante actual é o tenente de Navío Juan González Aller Dornago, natural de Cartaxena.