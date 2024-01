RADIO.- E que fai un produtor de cinema?... responde o Premio Cidade de Pontevedra, Daniel Froiz

"A miña familia, a miña parella, os meus fillos e tamén moitos directores e directoras con quen traballei; e persoas que durante moito tempo estiveron facendo un traballo na sombra, pero moi importante para que Matriuska esté onde está". Este é o desexo que Daniel Froiz sinalaba no podcast 'Cara a cara' cando lle preguntamos por quen lle gustaría que estivesen este próximo sábado 20 de xaneiro no Teatro Principal, onde recibirá o Premio Cidade de Pontevedra como persoa xurídica.

Este pasado ano Matriuska Producións cumpría a súa maioría de idade e chegados a ese momento poñémoslle a mirada nas previsións futuras: "estamos nun momento -tras dar o salto cando empezamos a traballar máis claramente con coproducións nacionais e internacionais- de seguir crecendo, pero non esperamos ningún salto máis grande. A min gustaríame facer máis 'Matria' ou 'A media voz', o último documental que fixemos e que gañou o premio ao mellor documental no IDFA fai tres anos; así que se me puidese manter nisto moitos anos sería marabilloso".

O traballo dun produtor de cinema adoita vincularse co financiamento dun proxecto, pero é bastante máis: "un produtor está presente desde o nacemento dunha película, desde o minuto uno en que está lista a primeira versión dun guión. Propoñemos que esas ideas convértanse nunha película e isto son moitísimos pasos, así que acompañamos en todos os ámbitos do proxecto". E falando de proxectos o que máis alegrías está a reportar no último ano é 'Matria'.

Con esta película que tantos recoñecementos e eloxios están a recibir, Dani Froiz apunta que: "en 'Matria' había vimbias moi interesantes". Unha vez estreada en febreiro do ano pasado ha pasado xa por toda a fase de festivais e quédalle unha data que pode ser unha guinda a este dulcísimo pastel: os Goya o próximo dez de febreiro. O podcast completo pódese escoitar desde a ligazón que se adxunta e igualmente escoitar e descargar desde a web de PontevedraViva Radio.