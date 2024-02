O alumnado do IES Cotobade cursará o bacharelato no instituto Xunqueira II

IES Xunqueira II © PontevedraViva

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, reuniuse este venres co alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, coa ANPA do IES Cotobade e co seu director, José Luis Amurio, para analizar a adscrición deste centro ao Bacharelato do IES Xunqueira II.

Trátase dunha medida demandada polas familias dos preto de 140 alumnos que ten o IES Cotobade e que "finalmente foi posible grazas ao empeño e traballo conxunto de todas as partes implicadas", logo da tramitación a través da Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra co informe favorable da Inspección Educativa.

Grazas a este acordo "o alumnado conta cunha maior seguridade e tranquilidade", algo que segundo explicou o alcalde "aforra tempo, traballo e burocracia ás familias".

Pola súa banda, o delegado territorial mostrouse "moi satisfeito por ter conseguido dar solución a unha demanda das familias".

Reguera rematou agradecendo a "boa vontade" e a "colaboración prestada tanto polo equipo directivo como polo Concello de Cerdedo-Cotobade, algo que facilitou e axilizou un feito que vai reverter directamente a favor do estudantado".