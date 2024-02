A Deputación realizará inspeccións "didácticas" da xestión de residuos

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, deu conta dos asuntos aprobados este venres na Xunta de Goberno entre os que se inclúe o investimento de máis de 455.000 euros na posta en funcionamento do plan bianual 2024-25 do Servizo de Vixilancia, Inspección e Control da xestión de residuos de competencia municipal.

Luis López explicou que o plan aprobado para regular este servizo comezará a funcionar de modo inicial nos 15 concellos adheridos ao mesmo con inspeccións "exclusivamente didácticas", sen prexuízo "de que se se observan incumprimentos graves levantarase a acta correspondente" e remitiralla ao concello para que, "se o considera, impoña unha sanción de acordo con a Lei de Residuos".

Os concellos afectados son os de Baiona, Barro, Bueu, Cangas, A Cañiza, Gondomar, A Guarda, Meis, Moaña, Mondariz-Balneario, As Neves, O Rosal, Salceda, Silleda e Tomiño.

O presidente da Deputación pontevedresa explicou o obxectivo deste plan é "axudar aos concellos a que melloren os datos de separación de residuos" e para iso programaranse e organizarán inspeccións, inicialmente de carácter puramente didáctico, "adaptadas en función das actividades e tamén dos establecementos" que xeren eses residuos.

O novo servizo foi deseñado dentro do Plan Revitaliza do anterior goberno provincial coa intención de axudar aos concellos a que cumpran a normativa da Unión Europea en materia de residuos, "somos moi conscientes da carga de traballo que teñen os concellos e a falta de medios", sinalou Luis López.

O corpo de persoal inspector estará formado por funcionarios provinciais, que serán os encargados de identificar posibles incumprimentos e riscos ambientais asociados á actividade de negocios e empresas, pero en ningún caso en domicilios particulares. Deberán realizar exames e controis periódicos, incluso realizando gravacións de imaxes, para levantar actas.

"Hai que mellorar a nosa cifra de separación de residuos", lembrou Luis López.

As inspeccións certificarán que os residuos xerados entréganse adecuadamente a xestores autorizados -ou ao sistema do Concello ao que estean adheridos-, e ver que cumpren as ordenanzas municipais e a normativa vixente no referido ao tratamento das diferentes fraccións: papeis, metais, plástico e vidro e, fundamentalmente, aos biorresiduos, que deben recollerse de maneira separada.