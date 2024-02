O 25 de febreiro terá lugar o acto de homenaxe a Alfonso Pazos

Alfonso Pazo co alcalde Manu Lourenzo © Concello de Soutomaior

O domingo 25 de febreiro terá lugar, no Pavillón da Montesiña, o acto homenaxe a Alfonso Pazos, nome co que pasará a chamarse o Pavillón en agradecemento a este veciño de Soutomaior por toda unha vida adicada ao baloncesto no concello de Soutomaior.

Alfonso Pazos foi durante varias décadas adestrador e presidente do Club Baloncesto Arcade e loitou para que os xogadores puidesen practicar o baloncesto nas mellores condicións.

Numerosas xeracións de mozos do municipio estiveron guiados polas súas ensinanzas sobre o baloncesto e sobre a vida, algo que agora o goberno de Soutomaior quere honrar con este recoñecemento.

O acto homenaxe a Alfonso Pazos dará comezo o 25 de febreiro ás 12:30 no Pavillón da Montesiña cun acto institucional no que formarán parte toda a corporación municipal.

A continuación o protagonista será o alumnado das escolas deportivas de baloncesto do concello que amosarán as súas habilidades na cancha coa presenza de Alfonso Pazos.

O momento máis emotivo chegará da man da intervención de persoas que tiveron relación con Alfonso Pazos e que estiveron vencelladas á historia do Club de Baloncesto Arcade.

O alcalde Manu Lourenzo será o encargado de pechar o acto e de agradecerlle, en nome de todas a veciñanza de Soutomaior, todo o traballo e adicación que Alfonso Pazos destinou ao baloncesto no concello.

Tralas intervencións a corporación e familia acompañarán a Alfonso Pazos a descubrir a placa conmemorativa que levará o seu nome, Pavillón da Montesiña Alfonso Pazos.

Un acto que contará con máis sorpresas e no que tamén estará presente a música.

O alcalde, Manu Lourenzo, sinalou que poñer o nome de Alfonso Pazos ao pavillón municipal "responde á débeda histórica que o baloncesto e o deporte en xeral do noso concello ten con este ilustre veciño, quen durante décadas se entregou en corpo e alma a construír un Soutomaior mellor e para toda a veciñanza".