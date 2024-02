A pola dominada perfecta

Una persoa facendo ounha dominada Dominio público Tomás Elías González Benítez

Investigadores da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte participaron no deseño e desenvolvemento dun dispositivo dirixido a mellorar a avaliación das dominadas, unha das probas físicas que habitualmente forman parte dos procesos selectivos para o acceso aos corpos policiais ou de bombeiros.

Roberto Silva e Javier Carballo traballaron no desenvolvemento dunha Unidade de Control de Balanceo (UCB 2.0), dirixida a mellorar a obxectividade na avaliación da proba de flexión de brazos en barra horizontal.

Trátase dun "modelo de sensor ultrasónico, que avalía a distancia para determinar o balanceo da persoa executante e achegar unha medida fiable e obxectiva", sinalan os creadores deste dispositivo, que, como explica Silva, permite "valorar o balanceo antroposterior" da persoa que se atopa realizando unha serie de dominadas.

"O instrumento pretende resolver un problema na valoración do movemento dos aspirantes durante a execución das dominadas e achegar obxectividade á decisión do tribunal, tratando así de evitar erros nos resultados ou reclamacións por parte dos aspirantes", sinalan os responsables desta ferramenta.

Non en van, como explica Silva, na realización deste tipo de exercicios no marco dunha oposición, os avaliadores deben constatar que estas realízanse "flexionando só os brazos" a través da súa observación. Nesa tarefa, este dispositivo proporcionaríalles unha información obxectiva de xeito inmediato, posto que conta cunha pantalla led que se ilumina en diferente cor segundo "o balanceo da persoa que está executando o exercicio sexa ou non excesivo".

O prototipo desenvolvido foi probado xa tanto con alumnado da facultade e con profesorado en activo, como con persoas que se atopan preparando actualmente oposicións para o acceso aos corpos policiais.

Non obstante, os participantes neste proxecto pretenden continuar traballando no seu desenvolvemento ata finais de 2024, co obxectivo de acadar nova información coa que "facer reaxustes nos estándares de calibración do instrumento e dos seus protocolos de aplicación".