Un mozo investigado por facer derrapaxes en Ponte Caldelas e colgar o vídeo en redes sociais

Captura do vídeo das derrapaxes subido ás redes sociais © Guardia Civil de Pontevedra

Un mozo de 27 anos, veciño do municipio pontevedrés de Mos, está a ser investigado pola Garda Civil por facer derrapaxes co seu coche no centro urbano de Ponte Caldelas, manobra que gravou nun vídeo que subiu a redes sociais.

O condutor, segundo informou o instituto armado, é investigado por un delito contra a seguridade viaria, por conducir de maneira temeraria pola estrada PO-234.

Foron os axentes do Grupo de Investigación do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra os que localizaron o vídeo, publicado nunha rede social.

Nel, vese a este mozo conducindo un coche de alta gama de forma temeraria e realizando derrapaxes sobre a calzada.

As dilixencias contra el presentáronse no xulgado de garda de Pontevedra.