Barro quere promover a agricultura orgánica no municipio

O Concello de Barro impulsa un curso de introdución á agricultura orgánica con técnicas aplicadas á horta ecolóxica e á recuperación de solos degradados.

Esta iniciativa combinará partes teóricas con prácticas e ten como obxectivo que as persoas participantes aprendan a entender a saúde do solo e a súa microbioloxía como a mellor aliada na produción.

Ademais, tamén ensinará a entender a relación directa que existe entre as deficiencias nutricionais da terra e a proliferación de pragas e enfermidades nas hortas.

O curso vaise desenvolver en dúas xornadas, os días 23 de marzo e o 6 de abril, en horario de 10 a 14 horas, no Centro social Escola de Cangrallo.

A inscrición é gratuíta e hai que facela a través do rexistro do Concello, ben de forma presencial ou ben de forma telemática. As prazas son limitadas e terán preferencia as persoas empadroadas na localidade.

Con este curso, o Concello de Barro continúa un ano máis formando a agricultores tanto profesionais como de autoconsumo do municipio, xa que todos os anos pon en marcha actividades formativas do eido agrario e teñen unha moi boa acollida entre a veciñanza

A agricultura orgánica é un tipo de agricultura que se fundamenta en tratar de utilizar ao máximo os recursos propios da terra, dando énfase á fertilidade de solo e á actividade biolóxica, ao mesmo tempo que se procura reducir o uso de fertilizantes artificiais e praguicidas sistémicos.