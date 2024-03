Poio segue de Entroido co enterro do Galo Fodorico e a Festa Choqueira

Incineración do Galo Fodorico na Praza do Mosteiro © Concello de Poio - Arquivo

Este sábado 16 de marzo finalizará o Entroido en Poio cos actos do enterro do Galo Fodorico e a Festa Choqueira, organizadas pola AVC Ronsel e a colaboración do Concello.

As choivas obrigaran a aprazar este fin do Entroido no municipio ata este sábado no que se espera que a celebración se desenvolva sen incidencias meteorolóxicas.

Ás 21.00 horas iniciarase o cortexo fúnebre que acompaña ao personaxe de Fodorico. Partirá da rotonda ata a Praza do Mosteiro. Nese escenario será incinerado o famoso galo símbolo destas festas.

A continuación, coa presenza das comparsas celebrarase a Festa Choqueira. As persoas que asistan terán a oportunidade de degustar chocolate quente nunha sesión con música que terá lugar na mesma Praza do Mosteiro.

As persoas que desexen participar no concurso da Festa Choqueira deben apuntarse previamente, ás 20.00 horas, na Praza do Mosteiro. A organización obriga aos participantes a realizar todo o percorrido do cortexo. Os premios outorgaranse nas categorías individual, parella e grupo.