Esta vez si, chega a terceira edición do Rakayo Skate Open

Rakayox5AV. Skate Open en Baltar © Concello de Sanxenxo

Despois de dous intentos frustrados por mor das malas condicións meteorolóxicas esta vez todo apunta a que o tempo acompañará e Rakayo Skate Open cumprirá este domingo a súa terceira edición con máis de 5.000 euros en premios.

A cita organizada por Rakayo, coa colaboración do Concello de Sanxenxo, caracterízase polo seu formato novo, divertido e festivo no que o bo ambiente está garantido.

Será este 28 de xullo cando se dean cita no skate park de Portonovo os participantes nas tres probas diferentes.

A proba dará comezo ás 9:30 horas cos competidores da modalidade skate sub-12 que dispoñerán de 2 roldas a realizar no bowl. Puntuarase cada rolda e elixirase a mellor puntuación. Haberá premios asegurados para todos os participantes.

A partir das 12 horas, celebrarase a Scooter Open na que haberá de 2 probas diferentes: Rolda Street na que o scooter dispoñerá de 2 roldas de 40 segundos para moverse por todo o skatepark na que se puntuará a súa mellor rolda e a Beststrick, na que o scooter dispoñerá de 3 intentos para facer o seu mellor truco no bowl. É un bonus para a puntuación final. Unha vez realizadas as dúas probas, sumaranse as dúas puntuacións e elixiranse aos 3 gañadores.

Pola tarde, de 17 a 21 horas, celebrarase o Skate Open na que os participantes dispoñerán de varias seccións onde se premian as 2 mellores puntuacións de cada modalidade. Haberá 4 modalidades e en cada unha delas haberá dous gañadores. Unha vez puntuadas as 4 seccións, os xurados seleccionarán aos 8 mellores competidores do Skate Open, e competirán entre eles na Skate Final.

A gran final será ás 21:30 horas con dúas probas: O Rey do Flat: Os 8 mellores clasificados do torneo, onde disputarán un SK8 entre eles. Só haberá un gañador. E a segunda proba será a Rolda libre: Os 8 mellores skaters, mediranse en 2 roldas libres de 40 segundos polo skatepark. Puntuarase a mellor rolda de street e decidiranse os 3 mellores clasificados.

Ás 22 horas, terá lugar a entrega de premios aos 3 mellores clasificados de próbaa Skate Final e ao Gañador do Rey do Flat.