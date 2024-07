Unha persoa resulta ferida nun accidente na rotonda do Vinquiño

Accidente de tráfico en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Retencións na vía rápida Sanxenxo - O Grove © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo informou dun accidente cunha persoa ferida na rotonda do Vinquiño, a saída da vía rápida que comunica a localidade co municipio veciño do Grove.

Segundo estas fontes oficiais, o sinistro produciuse cando un vehículo procedente da vía rápida saltouse o ceda e chocou contra un coche que circulaba pola rotonda.

Como resultado da colisión unha muller resultou ferida, presentaba mareos e indisposición.

Ao lugar do accidente acudiu a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local.

Ademais o Concello de Sanxenxo tamén informou das retencións que se están a vivir ao longo deste xoves festivo na vía rápida.