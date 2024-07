O mural de Isa Bermúdez no parque Costa Xiráldez vai tomando forma

Mural de Isa Bermúdez en Costa Xiráldez © Concello de Poio

A artista Isa Bermúdez xa traballa no muro do parque Costa Xiráldez, en Lourido, para ilustralo coa súa obra A viaxe, proposta gañadora no concurso de murais People & Planet, convocado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Bermúdez, nacida en Alemaña e residente en Carballo, representa con esta obra, que está dividida en seccións, unha historia na que unha rapaza busca unha lagoa non contaminada para devolver ao seu amigo peixe á casa.

A concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, destaca que resulta "moi interesante" e é unha oportunidade para recuperar este espazo a través da arte.

Este traballo, engadiu a edil, "encaixa á perfección" con toda a contorna do parque, un enclave natural con zona de ocio e estanque, no que os patos e os peixes son protagonistas.